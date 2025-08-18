Szentkirályi Alexandra: A Népliget újra mindannyiunké kell hogy legyen

– Hajléktalanok, drogbandák, prostitúció és szemét. Szerintetek melyik Budapest legnagyobb közparkja? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a Népliget tragikus állapotára utalva.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője hangsúlyozta:

sokaknak a Városliget jut eszébe, pedig a Népliget közel 130 hektáros területével egyharmaddal nagyobb annál.

A politikus szerint a park jelenleg inkább kétes híréről ismert, mint a zöldfelületeiről.

– Hosszú ideje elhanyagolt terület, ami most olyan, mintha a senki földje lenne. Pedig ez is mindannyiunké, és van is gazdája, a főváros. Így volt ez a Városligettel is, mielőtt a kormány rendbe tette – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy Budapest legnagyobb közparkja megújuljon, és valóban a város lakóié legyen.