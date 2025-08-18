VárosligetdrogbandaNépliget

Szentkirályi Alexandra: A Népliget újra mindannyiunké kell hogy legyen

A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint a Népliget mára elhanyagolt, veszélyes terület lett, miközben ez Budapest legnagyobb közparkja. Szentkirályi Alexandra úgy véli, itt az idő, hogy a főváros rendbe tegye a 150 éves parkot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 8:40
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Hajléktalanok, drogbandák, prostitúció és szemét. Szerintetek melyik Budapest legnagyobb közparkja? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a Népliget tragikus állapotára utalva.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője hangsúlyozta: 

sokaknak a Városliget jut eszébe, pedig a Népliget közel 130 hektáros területével egyharmaddal nagyobb annál.

 A politikus szerint a park jelenleg inkább kétes híréről ismert, mint a zöldfelületeiről.

– Hosszú ideje elhanyagolt terület, ami most olyan, mintha a senki földje lenne. Pedig ez is mindannyiunké, és van is gazdája, a főváros. Így volt ez a Városligettel is, mielőtt a kormány rendbe tette – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy Budapest legnagyobb közparkja megújuljon, és valóban a város lakóié legyen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

