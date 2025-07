Izgalmas befutó, újabb magyar érem a szingapúri világbajnokságon + videó

Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid már rutinos: immár a legutóbbi négy világbajnokságról van érmük a csapatversenyből. A magyar csapat a két női váltótaggal (előbb Fábián Bettina, majd Mihályvári-Farkas Viktória) kezdett, így Rasovszkynak hátulról kellett megindulnia. A hajrában nagyon szoros volt a csata a német, az olasz és a magyar váltó között, végül előbbit Florian Wellbrock behozta az első helyre, így mind a négy lehetséges aranyérmet besöpörte nyílt vízen, Betlehem Dávid pedig a harmadik helyen csapott a célba.

Florian Wellbrock a negyedik aranyát is megszerezte a német csapattal, magyar bronzérem a szingapúri világbajnokság utolsó nyíltvízi úszó számában (Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit)

Az elmúlt években feltorlódtak a vizes vb-k a Covid okozta káosz miatt, 2022-ben Budapesten és 2023-ban Fukuokában ezüstérmes lett a számban a magyar csapat, a 2024-es dohai vb után 2025 és Szingapúr is bronzérmet hozott.

– Boldog vagyok, hogy bekerülhettem ebbe a csapatba és nem történt visszaesés, velem is odaértünk a dobogóra. Remélem, továbbra is maradhatok az együttes tagja – utalt arra Mihályvári-Farkas Viktória, hogy a négy egymás utáni évben szerzett éremből ez volt az első, amelyből ő is kivette a részét.

Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid újra együtt ünnepelhetett

Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid viszont mind a négyből, s ismét együtt ünnepelhettek, akárcsak a tavalyi párizsi olimpia egyik legemlékezetesebb pillanatában.

– Bíztam magamban és a csapatban, nagy löket volt az elején, hogy rögtön megelőztem a tíz kilométer ausztrál bronzérmesét, aki élete formájában van. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak, amely mindig az éremért száll harcba. Rasovszky Kristóffal a mindennapokban is képesek vagyunk az edzéseken egymást húzni, akkor is ha az egyikünknek esetleg éppen nehezebb – mondta Betlehem Dávid, aki nyílt vízen a legeredményesebb magyar úszó lett, korábban egyéni számban, 3 km-en ezüstérmet szerzett Szingapúrban.