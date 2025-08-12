Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

NAVpénzügyőrcigarettagyártás

Nagyüzemi cigarettagyártásba fogott volna egy testvérpár, de ehhez a NAV-nak is volt egy-két szava

Csaknem 13 millió cigaretta-füstszűrőre és 26 raklap, cigaretta gyártásához elegendő papírra csapott le a NAV. Az árut egy testvérpártól foglalták le, akik korábban már próbálkoztak hasonló akcióval.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 21:02
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Cigarettagyártáshoz használt alapanyagokat foglaltak le a pénzügyőrök, amelyeket két kamionban szállítottak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A közleményben felidézték, hogy a pénzügyőrök még májusban ellenőriztek egy kamiont, amelynek rakteréből egy cigarettagyártó gépsor került elő. A sofőr a gépsor eredetét, felhasználási helyét hitelt érdemlően nem tudta igazolni, ezért a nyomozók lefoglalták azt. Az ügyben kért szaktanácsadói vélemény szerint a közel 200 ezer euró értékű gépsor percenként 2500 szál cigaretta legyártására alkalmas – írták.

A NAV közlése szerint pár hónappal később a gépsort szállító kamion ismét feltűnt az autópályán, egy másik teherautóval haladt konvojban, amikor a pénzügyőrök újfent ellenőrzés alá vonták. Az egyik kamiont a korábbi lefoglalást elszenvedő sofőr testvére vezette; az egyik jármű rakterében ezúttal csaknem 13 millió cigaretta-füstszűrő, a másikban pedig 26 raklap, cigaretta gyártásához elegendő papír volt. A cigarettagyártáshoz szánt alapanyagokat a nyomozók lefoglalták – tették hozzá.

A tettenérés után a testvérpárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki – áll a közleményben.

Borítókép: A NAV Merkúr bevetési csoportja (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

