Fábián Bettina: Rohadt erős csaj vagyok! Betlehem Dávid: Még nincs vége!

Fábián Bettina hatalmas versenyben szerezte meg 20 évesen pályafutása első felnőtt világbajnoki egyéni érmét a nyíltvízi úszás 3 km-es versenyében a szingapúri vizes vb-n. Holtversenyben lett harmadik az 10 és az 5 kilométeren is győztes ausztrál Moesha Johnsonnal. Nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy erre az eredményére a legbüszkébb. Hamarosan újabb boldogság érte, hiszen a kedvese, Betlehem Dávid a férfiak hasonló távján másodikként ért célba.

A valószínűleg sokáig híres fotó a magyar úszó álompárról. Fábián Bettina és Betlehem Dávid ugyanazon a napon, egyaránt 3 km-en szerzett érmet s szingapúri vizes világbajnokságon (Fotó: AFP/Manan Vatsyayana)

– A gödörből is kimászom, ha kell. Az elmúlt években rengeteg olyan nehézségen mentem keresztül, amibe más belerokkant volna – indokolta, miért is ennyire boldog.

Fábián Bettina: Végig kellett mennem ezen az úton

Fábián Bettinánál tavaly év elején, a dohai olimpiai kvalifikációs világbajnokság előtt az orvosok mononukleózist állapítottak meg, ennek ellenére kijutott a párizsi játékokra, ahol ötödik lett.

Nem látszódik a külsőm alapján, de én egy rohadt erős csaj vagyok.

Tegnap picit elment az önbizalmam az öt kilométer után, de tudtam, hogy ezt az érmet fejben meg tudom nyerni. Ahhoz, hogy egyszer olimpián még jobban szerepeljek, akkor ezen az úton szerintem végig kellett mennem – tette hozzá Fábián Bettina.

Betlehem Dávid még többre vágyik a szingapúri vizes vb-n

A 20 éves úszó a magyar küldöttség első érmét szerezte a szingapúri vizes világbajnokságon, ami után gyorsan megszületett a második is, hiszen a párja, Betlehem Dávid a férfiak 3 km-es versenyében második lett. A párizsi olimpián a győztes Rasovszky Kristóf mögött harmadik, ugyancsak hatalmas nehézségeken átment sportoló ennél is többre vágyik Szingapúrbam. Egyrészt vasárnapi csapatversenyben, majd indul a medencés versenyeken is.

– Nagyon boldog vagyok, bizonyítani szerettem volna, ugyanis a formám alapján tudtam, nem azért jövök ide, hogy kilencedik vagy hatodik helyen végezzek. Sajnos eddig nem jöttek ki jól a versenyek, de most sikerült ezen átlépnem, a célba érkezés utáni pillanatok kicsit ki is estek – nyilatkozta már az ezüstéremmel a nyakában a 21 éves magyar versenyző, aki az olimpiai távon, 10 km-en kilencedik, majd az 5 km-es viadalon hatodik volt.

Bízom benne, hogy holnap a váltóval is hasonlóan szépen szerepelünk majd, a medencés versenyeken pedig az a célom, hogy ezerötszázon is érmet nyerjek

– Betlehem Dávid őszinén beszélt a céljairól.

A versenyt felelevenítve elmondt, az utolsó 500 méterre úgy állt oda, hogy nem szeretne belekeveredni semmilyen verekedésbe, még ha ehhez több energiát felhasználva elöl is kell úszni.

– Örülök neki, hogy a végén Florian Wellbrock partner volt ebben a dologban és beengedett maga mellé jobbra, és így a végén az úszótudásunknak köszönhetően jöttünk be az első két helyre, hiszen mi voltunk a két leggyorsabb versenyző. Persze keressük az ellenszert arra is, hogy a végén miképpen lehet őt megverni – jegyezte meg arra utalva a németek klasszisát is szeretné elkapni.

Betlehem Dávid is kemény küzdelmek után jutott fel a csúcsra, miként arról az édesanyja beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Rasovszky Kristóf: Szívvel-lélekkel küzdök

A hatodikként záró Rasovszky Kristóf hatalmas hajrával jutott be a három futamból álló verseny harmadik szakaszába, a döntőbe. Ott azonban már hiányzott belőle a gyorsaság ahhoz, hogy a dobogóra oda érhessen. A 10 km-en olimpiai bajnok klasszis megjegyezte, az elmúlt két naphoz képest mindenképpen sikerült előrelépnie, és vasárnap szeretnének a dobogóra állni a váltóval. Az FTC versenyzője az 5 km-es versenyt követően a magyar szövetségnek érzelmes interjút adott, amelyben elérzékenyülten beszélt arról, hogy 10 és 5 km-en sem tudott a legjobbak közé kerülni.

– Nagyon jól esett tegnap, hogy ennyien reagáltak erre az interjúra. Rengeteg pozitív megerősítést kaptam azzal kapcsolatban, hogy nem egy vagy két versenyen vagy az eredményeken múlik az, hogy valakinek milyen a megítélése, hanem hogy milyen ember tud lenni amellett. Én továbbra is szívvel-lélekkel fogok küzdeni ezeken a versenyeken és örülök, hogy az emberek is ezt látják rajtam – mondta Rasovszky Kristóf.

A Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összetételű magyar csapat idén is Európa-bajnok lett. Folytatás a vizes vb-n Szingapúrban? (Fotó: MÚSZ/Kovács Anikó)

A csapatversenyben meglesz az aranyérem is?

A vasárnap csapatversenynek Magyarország egyértelműen esélyesként vág neki. A mieink az idei Európa-bajnokságon, Stari Gradban is győztek. A szingapúri vizes világbajnokságon természetesen erősebb a mezőny, de jó esély van az aranyéremre.

A magyar csapatot a következő négy versenyző alkotja:

Fábián Bettina

Mihályvári-Farkas Viktória

Betlehem Dávid

Rasovszky Kristóf

Az idei Európa-bajnokságon így nyert a magyar csapat: