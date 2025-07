Magyar álompár: dühből szerzett ezüst és fantasztikus hajrával kivívott megosztott bronz

Betlehem Dávid és Fábián Bettina mögött egyszerre szép és izgalmas év áll. Miután Betlehem az aranyérmes Rasovszky Kristóf mögött harmadik lett a pározsi olimpián, a kedvesével együtt Amerikában folytatták a pályafutásukat. A kaland nem egészen úgy alakult, ahogyan tervezték, a folytatás azonban immár együtt csodálatos: a Szingapúrban zajló vizes világbajnokságon ugyanazon a napon szereztek érmet. Előbb a nőknél 3 km-en Fábián Bettina lett harmadik, majd a férfiaknál Betlehem Dávid második, a triplázó, 10 és 5 km után ezen a távon is győztes német Florian Wellbrock mögött. Apró üröm az örömben, hogy Rasovszky Kristóf csak hatodik lett, igaz, ő is javított.

Fábián Bettina a női nyíltvízi úszók 3 kilométeres versenyében bronzérmet szerzett a szingapúri vizes világbajnokságo. A párja, Betlehem Dávid második lett Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A 3 km-es verseny első alkalommal rendezték meg a világbajnokságon. A lebonyolítás a következő: az első fordulóban két csoportra osztották a 63 fős mezőnyt, amelyre ekkor 1500 méter várt, mindkét futamból az első tíz jutott tovább. Ezt követően a második fordulóban 1000 métert kellett teljesíteni, majd a legjobb tíz egy utolsó 500 méteres sprintben döntötte el az érmek sorsát.

Fábián Bettina: Fejben nagyon erős vagyok

Először a hölgyek versenyeztek. Juhász Janka kiesett az izgalmas verseny első futamában. Fábián Bettina viszont továbbjutott. Tíz perce volt feltöltődni, lehűteni a felhevül testét, hiszen ezúttal is rendkívül meleg volt a Sentosa-szigetnél. Fábián a második versenyen kiválóan taktikázott, jó szögben sikerült bevennie a fordulókat, s a hajrá ugyan nagyon szoros volt, végül bejutott a tízfős fináléba.

A döntőben az utolsó 200 méter elképesztő izgalmakat hozott,ment a verekedés a cséphadaróban, szó szerint harcoltak egymással az úszók, a végén Fábián remek benyúlásának köszönhetően, a 10 és az 5 kilométeren is győztes ausztrál Moesha Johnsonnal holtversenyben lett harmadik. A számot a japán Kadzsimoto Icsika nyerte.

Fábián Bettinának egyéniben ez az első felnőtt világbajnoki érme.

– Ha testileg nem is vagyok a legjobb formában, de fejben nagyon erősnek érzem magam. Ez az az érem, amire a világon a legbüszkébb vagyok – jelentette ki boldogan Fábián Bettina, aki a saját verseny után a kedvesének, Betlehem Dávidnak szurkolhatott.

Rasovszly Kristóf célfotóval jutott a döntőbe

A férfiaknál Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is a második csoportba került, egyikük továbbjutása sem volt veszélyben az első fordulóban. A másodikban az 5 és a 10 kilométeres versenyben is győztes német Florian Wellbrock és Betlehem elúszott a mezőnytől, így ők nagyon simán jutottak a döntőbe, mögöttük nagy csata alakult ki a további finálés helyekért, Rasovszkynak hatalmasat kellett hajráznia, végül célfotó után ő is készülhetett az utolsó 500 méterre.

Betlehem Dávid a férfi nyíltvízi úszók 3 kilométeres versenyében ezüstérmet szerzett. a kedvese, Fábián Bettina ugyanezen a távon bronzérems Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Florian Wellbrock triplázott, Betlehem Dávid ezüstérmes

A döntőben mindkét magyar medencés technikával ugrott be a vízbe, hosszan kidelfinezve, de Wellbrock fordulhatott elsőként. A némettel Betlehem tudta tartani a tempót, Rasovszky hamar láthatóan kiszállt a dobogóért folytatott küzdelemből. A hajrában Wellbrockot nem lehetett megállítani, ezzel a sportág történetében először három egyéni aranyat nyert a világbajnokságon. Betlehem könnyedén lett mögötte második, Rasovszly hatodik.

Sztori a javából: Betlehem Dávid és Fábián Bettina ugyanott, ugyanazon a napon, ugyanazon a távon szerzett világbajnoki érmet. Ők tényleg álompárt alkotnak.

A nyíltvízi úszás versenyei vasárnap a csapatversenyekkel zárulnak. Reméljük, úgy lesz, ahogy Rasovszky pénteken könnyekkel küzdve elmondta: összekapja magát és újabb éremhez segíti a magyar csapatot.

Nyíltvízi úszás, 3 km

Férfiak:

Florian Wellbrock (Németország) Betlehem Dávid Marc-Antoine Olivier (Franciaország)

...6. Rasovszky Kristóf

Nők: