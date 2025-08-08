Két évet ad magának a Wizz Air vezére, hogy fellendítse a céget és visszaállítsa a befektetői bizalmat az elmúlt időszak kudarcai után – írja a Bloomberg. Váradi József, a Wizz Air társalapítója 2027 közepére szeretné megszilárdítani a fellendülést, amikorra a kudarcot vallott Abu-Dzabi-projekt utóhatása elmúlt (szeptember 1-jével leállítja az Egyesült Arab Emírségekben működő vegyesvállalatának üzemelését a Wizz Air) és a Wizz Airbus SE flottáját érintő hajtóműproblémák felülvizsgálata befejeződött. (Az új generációs Pratt & Whitney hajtóművek egyik alkatrészének gyártásánál felhasznált alapanyag nem felelt meg az előírásoknak, ezért 1200 hajtóművet kellett az Airbus A320 típuscsaládba tartozó repülőgépekről soron kívül leszerelni és átvizsgálni, a hiba a Wizz Airt is érinti.)

„Drasztikus teljesítményváltozást kell látnunk, mert addigra a GTF-hajtómű problémái meg kell hogy oldódjanak” – mondta a vezérigazgató egy londoni interjúban. „Nincs rosszabb forgatókönyv, mint a földön lenni.”

Váradi szerint a részvényesek meggyőzéséhez tartós fejlődésre van szükség. A magyar Wizz Air részvényei idén 4,6 százalékot estek, miután 2024-ben 35 százalékos volt a bezuhanás. Jelenleg a 2020 elején, a Covid–19 világjárvány előtt elért szint körülbelül egyharmadán állnak.

Annak érdekében, hogy visszajusson a járvány előtti szintre a részvények értéke, Váradi visszavonul a kockázatos kezdeményezésektől, amelyek hozzájárultak a légitársaság részvényárfolyamának zuhanásához. A Wizz Air egyszerűsíti útvonalhálózatát – szorosan a légitársaság közép- és kelet-európai hazai piacához igazodva –, miközben a légitársaság a hajtóműproblémákkal küzd és a közel-keleti konfliktus következményeivel, amelyek miatt néhány repülőgép ideiglenesen az Egyesült Arab Emírségekben ragadt.

A légitársaság az elmúlt években számos olyan problémával szembesült, amelyek megnehezítették a működését, ezek közül a legsúlyosabbak a Pratt & Whitney hajtóművek fémbevonatának hibái voltak. Ennek következtében a Wizz Air több tucat repülőgépét volt kénytelen kivonni a forgalomból a hosszadalmas javítások miatt, ez pedig jelentősen hátráltatta a légitársaság terjeszkedési stratégiáját.