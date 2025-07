Bajban a Wizz Air, döntött a hitelminősítő

Leminősítette a Wizz Air légitársaság holdingvállalatát a Fitch Ratings. A Londonban bejelentett döntés indoklásában a nemzetközi hitelminősítő kiemelte, hogy az általa vártnál gyengébbnek bizonyult a cég működési szintű teljesítménye a márciusban véget ért pénzügyi évben – írja a távirati iroda.

A Fitch közölte: az eddigi "BB plusz"-ról egy fokozattal "BB"-re módosította a Wizz Air Holdings Plc. hosszú távú kibocsátói osztályzatát. Az új besorolás kilátása stabil.

A hitelminősítő a leminősítés fő tényezői között említi a várakozásánál gyengébb üzemi teljesítmény mellett a tartósan magas karbantartási és leírási költségeket, amelyek a Pratt & Whitney (P&W) hajtóművek javítása miatt szükségessé vált repülőgép-leállításokhoz kötődnek.

Az e költségek következményeiként kialakult nettóadósság-EBITDAR ráta a most megadott "BB" osztályzattal összeegyeztethető – hangsúlyozza elemzésében a Fitch. (EBITDAR: a kamat- és adófizetés, valamint leírások és bérleti díjak előtt számolt tiszta pénzforgalmi egyenleg).

A hitelminősítő felidézi, hogy a Wizz Air 2025-ös pénzügyi évében a bevétel 5,3 milliárd euró volt, amely éves összevetésben 4 százalékos emelkedésnek felelt meg, de elmaradt az előrejelzésektől és a Fitch saját prognózisaitól, amelyek 5,5 milliárd eurós forgalmat valószínűsítettek. A repülőgépek kényszerű leállítása csaknem az összes működésiköltség-kategóriát érintette. Ez a hatás összességében meghaladta a P&W által a légitársaságnak nyújtott pénzügyi kompenzációt, és így nyomást gyakorolt a jövedelmezőségre – áll a Fitch helyzetértékelésében.

A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy a rendelkezésre álló férőhelykilométerre (Available Seat Kilometer - ASK) jutó költséghányad a Wizz Air 2025-ös pénzügyi évében 11 százalékkal nőtt éves összevetésben, elsődlegesen szintén a repülőgép-leállításokból eredő magasabb karbantartási és leírási költségek miatt.

A Fitch Ratings megállapítja ugyanakkor, hogy a Wizz Air költségpozíciója igen erőteljes, és összemérhető a Ryanair, valamint a török Pegasus hasonló mutatójával.

A Wizz megszenvedi a P&W-hajtóművekkel kapcsolatos problémákat, de középtávon megvan a lehetősége arra, hogy helyreállítsa igen hatékony szerkezeti felépítését

– vélekedik a hitelminősítő.

A cég vezető pozícióban van a szilárd növekedési potenciál jellemezte közép- és kelet-európai piacon, és bár kisebb, mint a Ryanair vagy az amerikai Southwest Airlines, de nagyobb, mint a Pegasus – áll a Fitch Ratings elemzésében.