Kerkez Milos és Cucurella összecsapása megdöbbentő kiütéssel végződött!

A 21 éves Kerkez Milos piaci értéke a Transfermarkt szerint 45 millió euró, de a Liverpool a nyáron valamivel többet, 46,9 milliót utalt érte a Bournemouth számlájára. Kerkeznek remek szezonja volt, 41 meccsen védő létére két gólt és hat gólpasszt is jegyzett. A 27 éves Marc Cucurella piaci értéke 35 millió euró, a Chelsea együttesében ő 54 mérkőzésen hét gólt és négy gólpasszt jegyzett.

Kerkez Milos itt még a Bournemouth mezében Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az X-en 1,2 millió követővel rendelkező Squawka adatelemző portál a 2024/25-ös Premier League-idény statisztikai mutatói alapján hasonlította össze a két játékost, és ezt a „párharcot” Kerkez Milos fölényesen megnyerte.

Forrás: X/Squawka

Kerkez 8-1-re „győzött” Cucurella ellen

Kerkez Milos támadásban különösen aktív volt, 90 percenként közel négyszer próbálkozott beadással, míg Marc Cucurella csak egyszer. Kerkez emellett több helyzetet is alakított ki (1 vs. 0,6), és többször próbálta megverni ellenfeleit egy az egyben (0,6 vs. 0,2). A védekezési mutatók terén szorosabb lett a verseny, ám itt is több területen látszik Kerkez fölénye: több labdaszerzést (4,6 vs. 4), több tisztázást (2,7 vs. 2,5) és elcsípett átadást (1,3 vs. 0,9) jegyez, valamint jobb a földön megnyert párharcainak az aránya (59,9 százalék vs. 57,37 százalék). Ugyanakkor Cucurella mérkőzésenként több szerelést mutatott fel (2,1 vs. 1,5), de csak ebben volt jobb. Kilenc statisztikai mutató összevetése Kerkez Milos kiütéses, 8-1-es „győzelmét” hozta. De mint a bevezetőnkben említettük, a spanyolok Európa-bajnoka gólerősebb volt.

S azt azért meg kell jegyezni, hogy a két játékos eltérő környezetben szerepelt, és irányukba a taktikai elvárások sem voltak azonosak.

Míg Cucurella a Chelsea-ben egy többnyire labdabirtoklásra építő rendszer része, Kerkez a Bournemouth-ban egy középcsapat gyors átmenetekre építő játékrendszerében teljesített kiválóan, ami bizonyos statisztikai mutatókban előnyt jelenthetett számára.

Japánban a Liverpool

Kíváncsian várjuk, Kerkez Milos a Liverpool csapatában milyen statisztikai mutatókkal rukkol elő. Szerdán a Vörösök ázsiai túrájának második állomásán, Jokohamában is bizonyíthat a helyi Yokohama F. Marinos ellen. Magyarországon televíziós csatorna nem adja a felkészülési meccset 12.30-tól, de aki akarja, így is ingyen megnézheti. Az All Red Video streamingszolgáltatáson keresztül az ingyenes próbahónap keretein belül (vagy előfizetéssel) megtekinthető lesz a mérkőzés.