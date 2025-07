Már a Liverpool harmadik játékosa hagyta ott a többieket az ázsiai túrán + videó

Alisson távozott – Pécsi Ármin lehetőséget kap a Liverpool kapujában?

Arne Slot vezetőedzőnek azért Alisson távozása után is maradt négy kapusa: Giorgi Mamardasvili, Pécsi Ármin, Freddie Woodman és Kornel Misciur. Az nem egyértelmű, hogy Pécsi hányadik számú kapus, de korábban arról hallhattunk, hogy a harmadik számú, és még otthon a másodosztályú Stoke City ellen 5-0-ra megnyert felkészülési meccsen debütált is, az 59. percben állt be Mamardasvili helyére. (Alisson akkor még nem csatlakozott a csapathoz.)

Így van esély rá, hogy Pécsi most is játéklehetőséget kapjon, vagy legalábbis a cserék közé leüljön a Yokohama F. Marinos elleni szerdai meccsen azt követően, hogy a Milan elleni találkozón nem volt a keretben.

Azon a meccsen Arne Slot alaposan felforgatta együttesét, a két félidőben két különböző tizenegyet küldött pályára. Szoboszlai az első játékrészben játszott, Kerkez Milos a másodikban.