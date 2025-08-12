Megdőlt a hőségrekord + videó

Koszovóban a hőségrekordot július 25-én, a fővárostól, Pristinától 47 kilométerre nyugatra fekvő Klina városban jegyezték fel – közölte a balkáni ország hidrometeorológiai intézete.
Az új rekord jelentősen meghaladja a korábbi, 40,8 Celsius-fokos hőmérsékletet, amelyet 1987-ben mértek. A feljegyzések kezdete óta az idei volt a legmelegebb július Koszovóban.
A hidrometeorológiai intézet hangsúlyozza, hogy „nem elszigetelt jelenségről” van szó, hanem az éghajlat hosszú távú változásáról.
Egy másik balkáni országban, Szlovéniában a legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn a tengerparti Koperben, ahol 24 óra alatt egyetlen pillanatra sem süllyedt 28 fok alá a hőmérséklet.
A környezetvédelmi hivatal szerint az új rekord kereken egy fokkal haladja meg a korábbit.
