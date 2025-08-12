Megdőlt a hőségrekord + videó

Koszovóban a hőségrekordot július 25-én, a fővárostól, Pristinától 47 kilométerre nyugatra fekvő Klina városban jegyezték fel – közölte a balkáni ország hidrometeorológiai intézete.

Hőségrekord (illusztráció)

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Az új rekord jelentősen meghaladja a korábbi, 40,8 Celsius-fokos hőmérsékletet, amelyet 1987-ben mértek. A feljegyzések kezdete óta az idei volt a legmelegebb július Koszovóban.

A hidrometeorológiai intézet hangsúlyozza, hogy „nem elszigetelt jelenségről” van szó, hanem az éghajlat hosszú távú változásáról.

Egy másik balkáni országban, Szlovéniában a legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn a tengerparti Koperben, ahol 24 óra alatt egyetlen pillanatra sem süllyedt 28 fok alá a hőmérséklet.

A környezetvédelmi hivatal szerint az új rekord kereken egy fokkal haladja meg a korábbit.

Toplotni val prži Balkan – Mostar gori na 43 °C, noći bez predaha, a u Sarajevu fontane i klima uređaji postaju spas. Ljekari upozoravaju: izbjegavajte sunce od 10 do 15 sati. Rijeke presušuju, a juli ulazi u historiju kao najtopliji mjesec ikad. pic.twitter.com/2saZq9Of8b — DW Balkan BHS (@dw_balkan) August 12, 2025

Borítókép: 2025. augusztus 12., Berlin (Fotó: AFP)