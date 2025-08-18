Gázolás miatt nem jár az 50-es villamos

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt. A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak a közlekedők.