szerelvénybalesetÜllői útHatár útOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Gázolás miatt nem jár az 50-es villamos

Elgázolt egy embert a villamos a főváros XIX. kerületében az Üllői úton hétfő reggel, a baleset miatt az 50-es villamos helyett pótlóbusz jár egy szakaszon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 8:52
Forrás: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt. A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak a közlekedők.

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

