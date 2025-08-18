Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) azt írta, a gázolás a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon történt. A tűzoltók kiemelték a szerencsétlenül járt embert a szerelvény alól, majd átadták a mentőknek. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal utazhatnak a közlekedők.
Gázolás miatt nem jár az 50-es villamos
Elgázolt egy embert a villamos a főváros XIX. kerületében az Üllői úton hétfő reggel, a baleset miatt az 50-es villamos helyett pótlóbusz jár egy szakaszon.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: A Népliget újra mindannyiunké kell hogy legyen
Hajléktalanok, drogbandák és szemét a parkban.
Kibújt a szög a zsákból: Gyurcsányék útján járna tovább a Tisza Párt
A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs.
Baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győr közelében
Két autó ütközött, a forgalmat teljesen lezárták.
Durva idő érkezik, komoly lehűlést hoz magával
A hét első napján kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: A Népliget újra mindannyiunké kell hogy legyen
Hajléktalanok, drogbandák és szemét a parkban.
Kibújt a szög a zsákból: Gyurcsányék útján járna tovább a Tisza Párt
A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs.
Baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győr közelében
Két autó ütközött, a forgalmat teljesen lezárták.
Durva idő érkezik, komoly lehűlést hoz magával
A hét első napján kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk.