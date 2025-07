A konzervativizmus lényege az értékekhez való ragaszkodás

A konzervativizmus soha nem önálló ideológia volt, hanem mindig a társadalmi felfordulásra adott reakció: a meglévő intézmények védelme, amikor azok veszélybe kerülnek - adta meg a beszélgetés egyik vezérfonalát egy 1956-os idézet, Samuel Huntingtontól.

Tusványos – Mi a konzervativizmus Trump után? Fotó: Magyar Nemzet

A meghívottak – Jonathan Price, a Danube Institute vendégkutatója, David Campanale, a Bálványosi Szabadegyetem egyik alapítója, valamint John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke, egyben a beszélgetés moderátora – arra keresték a választ, vajon hogyan értelmezhető a konzervativizmus a Donald Trump nevével fémjelzett időszakban.

John O’Sullivan már a beszélgetés elején felvetette: lehet-e egyáltalán tiszta konzervatív gondolkodásról beszélni, vagy a konzervativizmus mindig csak egy „vészfék”, amely fékezni próbálja a túl gyors változásokat?

A moderátor történelmi példákat hozott fel Edmund Burke-től kezdve Roger Scrutonig.

Jonathan Price rámutatott: a konzervativizmus lényege ma is a „kapott értékekhez” való ragaszkodás, de az nem magától értetődő, hogy mit érdemes megőrizni.

Price szerint Trump elnökségének egyik legnagyobb hozadéka éppen az, hogy világossá tette: a konzervatívoknak újra kell definiálniuk, mely intézmények szolgálják valóban a közösséget, és melyek váltak öncélú hatalmi struktúrává.

A vita során újra és újra felmerült a kérdés: mi az, amit Trump jelenlegi Amerikájában megőrzésre érdemes, és mi az, ami ellen éppen a Trump-mozgalom próbál lázadni. O’Sullivan szerint Trump sikere – még ha sokak számára botrányosnak is tűnt – éppen abban állt, hogy képes volt, és most, a második elnöksége során is képes, a globalizáció, a technokrata elit és a baloldali kulturális hegemónia ellen fellépve új „vészfékként” működni.

A beszélgetésben hangsúlyosan megjelent Roger Scruton gondolata is, miszerint a konzervatívok – így a Trump-mozgalom is, nem az idő kerekét akarják visszaforgatni, hanem úgy kívánnak reformálni, hogy a valóban értékes dolgokat megőrizhessék.

O’Sullivan szerint Trump jelszava, a Make America Great Again pontosan ezt az ellentmondást hordozza: egyszerre idézi fel a múlt iránti nosztalgiát, de közben radikális változtatásokat sürget a jelenben.

A panelbeszélgetés tagjai egyetértettek abban, hogy a konzervativizmusnak ma világszerte meg kell találnia új válaszait azokra a kihívásokra, amelyeket a globalizáció, a technológiai forradalom és a migrációs nyomás teremtett.