Lila gála az NB I rajtján, tízezren ünnepeltek a Szuszában

Bizalommal és optimistán álltak csapatukhoz az Újpest FC szurkolói. Az NB I nyitómérkőzése előtt a hazai drukkerek tömött sorokban érkeztek a Szusza Ferenc Stadion felé, ahol a kilátogatók fogadkozva nyilatkoztak, és érdeklődésünkre elmondták, hogy eredményesebb szezont remélnek, mint az előző, melynek végén hetedikként végzett az Újpest. A megkérdezettek győztes rajtban bíztak a Diósgyőr ellenében.

Az Újpest szurkolói a klubalapítás 140. évfordulójára emlékeztek az NB I-es nyitányon. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Gyorsan meglett az NB I új szezonjának első gólja

Az újpesti reményeket táplálta több új igazolás, akiket a hangosbemondón keresztül egyenként be is mutattak a kezdőrúgás előtt húsz perccel. Közülük Damir Krznar vezetőedző a kezdőcsapatba nevezte a Dinamo Zagreb korábbi csapatkapitányát, a 34 esztendős középpályást, Arijan Ademit, valamint a szlovén gólkirályt, Aljosa Matkót is. Ademi rögtön megalapozta népszerűségét, a 3. percben ugyanis az ő lekészítése, majd Fran Brodic passza után Horváth Krisztofer tört be a tizenhatoson belülre, és lőtt a kapuba, megszerezve a 2025/2026-os magyar futballidény első találatát!

Együtt szidta az MLSZ-t a két tábor

Az újpesti vezetőgól után egy ideig nem forogtak veszélyben a kapuk, a 19. percben azonban Joao Nunes révén felsőlécet, a 21-ben gólszerzője által pedig bal kapufát talált az Újpest. Ezt megelőzően a hazai táborban szidták az ellenfeleket (a Diósgyőr mellett az örök rivális Ferencvárost is), ami most azért különösen érdekes, mert a héten megjelent a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) új fegyelmi szabályzata, amely zéró toleranciát hirdetett rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így – ahogy a hivatalos bejelentésben fogalmaztak – „cigányozás” esetében is. Ez megvalósult, így érdemes lesz majd figyelni az Újpest–Diósgyőr találkozó utóéletét.

Szabálysértés esetén egyébként a fegyelmi bizottság szektorbezárással, de akár zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a klubokat. Később a két – amúgy rivális – tábor közösen is kifejezte nemtetszését az MLSZ újdonságával szemben.

A játékrész hajrájában adódott lehetőség a vendégcsapat előtt is, egy szöglet utáni kavarodás végén viszont a kiesett Fehérvártól igazolt Ivan Szaponjics ellőtte a labdát a kapu előtt. A rendes játékidő vége előtt egy perccel Jurek Gábor lőtt távolról fölé, az ellentámadásból viszont megszületett a második újpesti találat: ismételten Horváth Krisztofer volt eredményes, aki a DVTK-kapus lábai között lőtt a vonalon túlra. A szünetben 2-0-ra vezetett az Újpest!