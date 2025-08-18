Állami támogatásból kampányolhat a kormány ellen a Momentum

Állami forrásokat költhetett a Momentum Mozgalom az új kormányellenes, és egyértelműen a Tisza Pártot támogató plakátkampányába. A Momentum Mozgalom 2024-es pénzügyi kimutatása szerint ugyanis a szervezet a saját működési költségeit sem tudná finanszírozni a nem állami bevételeiből.

A jobb napokat is látott, mostanra teljes mértékben Magyar Péter segédszervezeteként működő pártnak a 2024-es évben összesen 861 millió forint bevétele volt, ám ebből 745 milliót tett ki a központi költségvetésből származó támogatás, illetve a párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott támogatás.

Vagyis a Momentum Mozgalom nem az államtól érkező támogatása mindössze kicsivel több mint 100 millió forint volt,

miközben a párt működési költségei 345 millió forintra rúgtak.

Ebből egyértelműen látszik, hogy a mostanra szavazók nélkül maradt párt önállóan, állami támogatások nélkül képtelen lenne bármilyen kampányjellegű tevékenység végrehajtására.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az EP-választás eredménye még tovább lökte a szakadék felé vezető úton a Momentumot, mivel nem jutott ki Brüsszelbe, a szavazóik nagy részét elszívta a Tisza Párt. Ez azóta sem változott, a kutatások rendre három százalék környékére mérik a pártot. A tavalyi vereséget magára vállalta Donáth Anna, aki lemondott a pártelnökségről. Utódja az addig szinte ismeretlen Tompos Márton lett, de versenybe szállt Fekete-Győr András korábbi pártelnök is, aki a 2021-es ellenzéki előválasztás után távozott a posztról.