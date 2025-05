A baloldali éhezők viadala játszódhat le 2026-ban

Megindult a helyezkedés azon baloldali képviselők között, akik 2022-ben az ellenzéki összefogás színeiben tudtak nyerni egyéni választókörzetet. A legutóbbi országgyűlési választáson a 18 budapesti körzetből 17-et az ellenzék jelöltje vitt el, de Baranya vármegye 1-es számú, pécsi központú körzetében, valamint Csongrád-Csanád vármegye 1-es, szegedi központú választókerületében is az összbaloldali jelölt diadalmaskodott.

Mint ismert, a törvényi kötelezettségek miatt a fővárosban a választókerületek száma 18-ról 16-ra csökken.

Magyar Péternek még sok fejfájást okozhatnak a régi baloldali pártok képviselői (Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor)

A változtatásra azért volt szükség, mert a választási törvény szerint alapesetben egy adott egyéni választókerület szavazópolgárainak száma legfeljebb 15 százalékkal térhet el az országos átlagtól.

Ez alapvetően határozza meg a baloldali taktikázást, de az egymással hadakozó baloldali pártoknak kihívást jelent Magyar Péter feltűnése is.

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem kíván alkudozni azokkal az ellenzékiekkel, akik 2022-ben egyéni körzetet nyertek. Azonban nem tudni arról, hogy kiket indíthat a Tisza Párt 2026-ban, egyelőre csak maga Magyar Péter közölte, hogy Budapest 3-as számú körzetében fog indulni.

Élet-halál harc a baloldalon

Megjegyzendő, hogy az ellenzék Budapesten 2018-ban 12 körzetben, míg 2014-ben nyolc helyen győzedelmeskedett. Tehát aligha akarják feladni a biztosnak vélt bástyáikat a Tisza Párt ismeretlen jelöltjei számára. A Demokratikus Koalíció folyamatosan jelenti be képviselőit 2026-ra, a márciusban Újpesten tartott időközi választást pedig simán megnyerte Varju László, a DK jelöltje. De az MSZP elnöke, Komjáthi Imre is jelezte, hogy a szocialisták indulnak a választáson. A Párbeszéd hivatalosan még nem jelentette be, hogy indulnak vagy sem, azonban Szabó Tímea korábbi társelnök rendre megszólal választókerületi ügyekben, így vélhetően indulni szeretne jövőre is.

Tordai Bence a Párbeszédből tavaly kilépett, azonban a frakciónak továbbra is tagja, és várhatóan 2026-ban is megméreti magát. Tordai többször is kiállt már Magyar Péter mellett, így minden bizonnyal szeretne megegyezésre jutni a Tisza Párt vezérével.

Aktívan kampányol a szocialista Kunhalmi Ágnes is, akinek az arcképével ellátott szórólapok lepték el több ferencvárosi társasház postaládáját is. Az LMP-ből tavaly kilépett Csárdi Antal még nem nyilatkozott egyértelműen, de a megszűnés szélére sodródott zöldpártból való menekülése arra utal, hogy 2026 után is a parlamentben képzeli el a jövőjét. Az LMP terveiről még nem tudni semmit, de ha indulnak, akkor az tovább forgácsolhatja az ellenzéki szavazótábort. A Momentum frakciójában ül, de a pártnak nem tagja Szabó Szabolcs, aki már jelezte, hogy egy év múlva is indulni fog a választáson, de így tett Hadházy Ákos is.

Egyedül a Momentum hajolt meg Magyar Péter akarata előtt, mivel a 2022-ben győztes egyéni képviselőik, Orosz Anna, Hajnal Miklós és Tóth Endre már bejelentették, hogy nem indulnak 2026-ban.

A Pécsen győztes Mellár Tamás azt nyilatkozta, hogy a régi ellenzéki pártok képviselői, akik 2022-ben nyertek, induljanak egyéniben jövőre, így vélhetően ő maga is megméretteti magát 2026-ban. De a Szegeden 2022-ben győztes Szabó Sándor sem adta jelét annak, hogy meggondolta volna magát, és ne indulna jövőre a választáson.

Roncsellenzéki dilemma

A 2021-ben alkalmazott előválasztás már ötletként sem merül fel a baloldalon, az összefogás lehetőségét pedig csak Komjá­thi Imre vetette fel. Így jelen állás szerint egy körzetben a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Tisza Párt jelöltjei mellett a többi ellenzéki kispárttal – mint a Vona Gábor-féle Második Reformkor Párt vagy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt – együtt akár hét-nyolc ellenzéki induló is lehet.

Egy összellenzéki koor­dináció a jelenleg regnáló képviselőknek kedvezne, azonban ez tovább csorbítaná Magyar Péter amúgy is kétes értékű hitelességét.

Ha csak a régi ellenzék pártjai fognak össze és a Tisza is jelöltet indít egy körzetben, vagy ha külön indul mindegyik ellenzéki párt, akkor azzal több olyan körzetet is megnyerhet a Fidesz, ahol 2022-ben még kikaptak.

Borítókép: Varju László és a DK nem akarnak meghátrálni (Fotó: Bach Máté)