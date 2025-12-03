Csak a nátha örül ennek az időnek + videó

A HungaroMet előrejelzése szerint folytatódik a nagyrészt borult, párás, sokfelé ködös időjárás. A nap folyamán csak kevés helyen – nagyobb eséllyel a Tiszántúlon, illetve a Bakony északi oldalán – szakadozhat fel átmenetileg a felhőtakaró, így a legtöbb térségben marad a szürke, nyirkos idő.
A légkör nedvességtartalma továbbra is magas, ezért szitálás,
a reggeli órákban a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat.
Emellett helyenként gyenge eső is kialakulhat.
A délkeleti szél jobbára mérsékelt marad, legfeljebb az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések.
A hőmérséklet kora délután jellemzően 2 és 7 fok között alakul,
azonban azokban a térségekben, ahol rövid időre felszakadozik a felhőzet, ennél enyhébb idő is lehet. Késő estére 0 és 6 fok közötti értékek valószínűek.
Könnyebben terjednek a vírusok
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyeket, de a hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet.
A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – hívja fel a figyelmet orvosmeteorológiai előrejelzésében a Köpönyeg.
További részleteket a Magyar Nemzet időjárási oldalán talál.
