Csak a nátha örül ennek az időnek + videó

A HungaroMet előrejelzése szerint folytatódik a nagyrészt borult, párás, sokfelé ködös időjárás. A nap folyamán csak kevés helyen – nagyobb eséllyel a Tiszántúlon, illetve a Bakony északi oldalán – szakadozhat fel átmenetileg a felhőtakaró, így a legtöbb térségben marad a szürke, nyirkos idő.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A légkör nedvességtartalma továbbra is magas, ezért szitálás,

a reggeli órákban a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat.

Emellett helyenként gyenge eső is kialakulhat.

A délkeleti szél jobbára mérsékelt marad, legfeljebb az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések.

A hőmérséklet kora délután jellemzően 2 és 7 fok között alakul,

azonban azokban a térségekben, ahol rövid időre felszakadozik a felhőzet, ennél enyhébb idő is lehet. Késő estére 0 és 6 fok közötti értékek valószínűek.

Könnyebben terjednek a vírusok

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyeket, de a hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet.

A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – hívja fel a figyelmet orvosmeteorológiai előrejelzésében a Köpönyeg.

