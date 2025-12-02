Továbbra is nagyrészt borult, párás, egyes részeken ködös idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, kedd éjszaka romló, szerda napközben viszont javuló látási viszonyokkal számolhatunk.
Jó és rossz hír is került a holnapi időjárás-jelentésbe
Inkább csak kevés helyen – nagyobb eséllyel szerdán a Tiszántúlon – lehet szakadozottabb a felhőzet és süthet ki a nap. Szitálás, helyenként szemerkélő eső is előfordulhat. A délkeleti szelet legfeljebb helyenként kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +5 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős keleti részeken ennél enyhébb idő is lehet.
Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek
Jelentősen bővül a rendőrség technológiai és védelmi kapacitása a magyar-szerb határon.
Semjén Zsolt: A magyar nemzet csak akkor marad fenn, ha minden nemzetrésze megerősödik
Eljött az idő, hogy a magyarsághoz tartozás többé ne hátrány, hanem előny legyen.
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz + videó
A jövő évi büdzsében 450 milliárd forint szerepel ennek a tételnek a fedezeteként.
Letartóztatták a férfit, aki a Morrison's 2-ben két ütéssel ölt
Részben beismerte a dolgot.
