Jó és rossz hír is került a holnapi időjárás-jelentésbe

Inkább csak kevés helyen – nagyobb eséllyel szerdán a Tiszántúlon – lehet szakadozottabb a felhőzet és süthet ki a nap. Szitálás, helyenként szemerkélő eső is előfordulhat. A délkeleti szelet legfeljebb helyenként kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.