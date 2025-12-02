Megvan, mikor adja az utolsó nagykoncertjét Korda György és Balázs Klári

Megtudták azt is, hogy a búcsúkoncerten színpadra lép Szikora Róbert és Király Viktor is. Korábban egyébként már többször felreppent a pletyka, hogy a magyarok kedvenc zenész házaspárja nyugdíjazza magát, akkor a Magyar Nemzet azt írta, akkor nem arról volt szó hogy soha többé nem lépnek színpadra, csak száz koncert helyett csak negyvenet adnak évente.