Pénteken kísérik utolsó útjára Lehoczki-Spider Lászlót, a miskolci Spider Mentőcsoport alapítóját, aki november 27-én, 67 éves korában hunyt el – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya.
Megvan, mikor kísérik utolsó útjára Lehoczki-Spider Lászlót
A miskolci Spider Mentőcsoport alapítóját 67 éves korában érte a halál.
A tájékoztatás szerint a mentőcsoport egykori vezetőjének búcsúztatása 14 órakor lesz a Szentpéteri kapui köztemető nagyravatalozójánál. Lehoczki-Spider László halálhíréről a gyászoló család adott hírt múlt pénteken az életmentő hivatalos Facebook-oldalán.
