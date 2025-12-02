Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Megvan, mikor kísérik utolsó útjára Lehoczki-Spider Lászlót

A miskolci Spider Mentőcsoport alapítóját 67 éves korában érte a halál.

2025. 12. 02.
Pénteken kísérik utolsó útjára Lehoczki-Spider Lászlót, a miskolci Spider Mentőcsoport alapítóját, aki november 27-én, 67 éves korában hunyt el – közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a mentőcsoport egykori vezetőjének búcsúztatása 14 órakor lesz a Szentpéteri kapui köztemető nagyravatalozójánál. Lehoczki-Spider László halálhíréről a gyászoló család adott hírt múlt pénteken az életmentő hivatalos Facebook-oldalán.

 

