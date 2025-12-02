Az ellenőrzéskor végzett vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták.
Halterméket hívnak vissza a forgalomból liszteriózis miatt
Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta valamennyi forgalomban lévő, száz grammos Ocean Fish füstölt lazacpisztráng filé termékét az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az érintett terméket az Ocean Fish S.R.L. gyártotta.
A hatóság azt kéri, hogy aki a visszahívott termékből vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.
A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen van, élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, hetvenévesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek esetében – azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának. A liszteriózist az általános tünetek – láz, hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fordulóponton a lakáspiac, egyensúlyt teremt az erőben az Otthon start
Az ingatlanpiac kulccszereplői szakmai fórumon vitatták meg az ágazat helyzetét.
Hamarosan kétszázzal süvíthetnek a vonatok a Budapest–Belgrád vonalon, de a kormánynak van egy feltétele
A vasútvonal fejlesztése a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása.
Camp Buda és Camp Pest – magyar mérnökök utat építenek Afrikában
A helyi közösségekkel is együtt kell működnie a beruházónak.
Jelentős összegeket húzna ki a baloldali megszorítócsomag a többség zsebéből – van, aki a tönk szélére kerülne
Már most látszik, igencsak rosszul járnának a magyar családok a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomaggal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fordulóponton a lakáspiac, egyensúlyt teremt az erőben az Otthon start
Az ingatlanpiac kulccszereplői szakmai fórumon vitatták meg az ágazat helyzetét.
Hamarosan kétszázzal süvíthetnek a vonatok a Budapest–Belgrád vonalon, de a kormánynak van egy feltétele
A vasútvonal fejlesztése a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása.
Camp Buda és Camp Pest – magyar mérnökök utat építenek Afrikában
A helyi közösségekkel is együtt kell működnie a beruházónak.
Jelentős összegeket húzna ki a baloldali megszorítócsomag a többség zsebéből – van, aki a tönk szélére kerülne
Már most látszik, igencsak rosszul járnának a magyar családok a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomaggal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!