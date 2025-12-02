Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságAuchan Magyarország Kereskedelmi Kftbaktériumélelmiszer

Halterméket hívnak vissza a forgalomból liszteriózis miatt

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta valamennyi forgalomban lévő, száz grammos Ocean Fish füstölt lazacpisztráng filé termékét az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 02. 16:07
illusztráció Forrás: Pexels
Az ellenőrzéskor végzett vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták.

Az érintett terméket az Ocean Fish S.R.L. gyártotta.

A hatóság azt kéri, hogy aki a visszahívott termékből vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.

A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen van, élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, hetvenévesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek esetében – azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának. A liszteriózist az általános tünetek – láz, hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.

 

