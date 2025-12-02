Kedd délelőtt bűnügyi helyszínelők érkeztek a Puskin tér melletti Lidl-parkolóhoz – érkezett az olvasói jelzés a Bama szerkesztőségébe.
Holttestet találtak Pécsen, a Lidl parkolójánál
A rendőrség a helyszínen van.
A helyszínen tartózkodóktól megtudták a portál kollégái, hogy egy egyelőre azonosítatlan holttestet találtak a patakpartnál. Egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy gyilkosság történt-e, vagy véletlen baleset.
Megkeresték a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, egyelőre azonban még nem kaptak választ. A helyszíni fotókat a Bama cikkében nézheti meg.
