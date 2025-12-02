gyilkosságbalesetBaranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságholttest

Holttestet találtak Pécsen, a Lidl parkolójánál

A rendőrség a helyszínen van.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2025. 12. 02. 14:44
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Kedd délelőtt bűnügyi helyszínelők érkeztek a Puskin tér melletti Lidl-parkolóhoz – érkezett az olvasói jelzés a Bama szerkesztőségébe.

A helyszínen tartózkodóktól megtudták a portál kollégái, hogy egy egyelőre azonosítatlan holttestet találtak a patakpartnál. Egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy gyilkosság történt-e, vagy véletlen baleset.

Megkeresték a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, egyelőre azonban még nem kaptak választ. A helyszíni fotókat a Bama cikkében nézheti meg. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

