Nem fizetett több kört, mindenét elvették az oroszlányi férfitól

A későbbi sértett több kör italra is meghívta a többieket, amikor azonban már nem akart többet fizetni, a csoport tagjai agresszívvá váltak. Ütni-rúgni kezdték, letépték róla a kabátját és a hátizsákját, majd magukhoz vették a felsőruházatát és mobiltelefonját. A bántalmazásnak a helyszínre kiérkező járőrök vetettek véget, akik a helyszínen elfogták az elkövetőket.

A 35 éves Sz. Attilánál, a 33 éves Sz. Zoltánnál és a 30 éves K. Diánánál még ott volt a lopott holmi, ezeket a rendőrök, a gyanúsítottak előállítását követően lefoglalták.

A két férfi és a nő ellen – őrizetbe vételük mellett – kifosztás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.