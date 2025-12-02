Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

rendőrségikabáthátizsák

Nem fizetett több kört, mindenét elvették az oroszlányi férfitól

A rendőrség intézkedik.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 02. 13:08
őrizetbe vették a fosztogatókat Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon jól szórakozott egy négyfős társaság Oroszlányban péntek este. Teljesen addig, amíg a negyedik fizetett – írja a rendőrségi portál. 

A későbbi sértett több kör italra is meghívta a többieket, amikor azonban már nem akart többet fizetni, a csoport tagjai agresszívvá váltak. Ütni-rúgni kezdték, letépték róla a kabátját és a hátizsákját, majd magukhoz vették a felsőruházatát és mobiltelefonját. A bántalmazásnak a helyszínre kiérkező járőrök vetettek véget, akik a helyszínen elfogták az elkövetőket. 

A 35 éves Sz. Attilánál, a 33 éves Sz. Zoltánnál és a 30 éves K. Diánánál még ott volt a lopott holmi, ezeket a rendőrök, a gyanúsítottak előállítását követően lefoglalták.

A két férfi és a nő ellen – őrizetbe vételük mellett – kifosztás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu