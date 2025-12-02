Nagyon jól szórakozott egy négyfős társaság Oroszlányban péntek este. Teljesen addig, amíg a negyedik fizetett – írja a rendőrségi portál.
Nem fizetett több kört, mindenét elvették az oroszlányi férfitól
A rendőrség intézkedik.
A későbbi sértett több kör italra is meghívta a többieket, amikor azonban már nem akart többet fizetni, a csoport tagjai agresszívvá váltak. Ütni-rúgni kezdték, letépték róla a kabátját és a hátizsákját, majd magukhoz vették a felsőruházatát és mobiltelefonját. A bántalmazásnak a helyszínre kiérkező járőrök vetettek véget, akik a helyszínen elfogták az elkövetőket.
A 35 éves Sz. Attilánál, a 33 éves Sz. Zoltánnál és a 30 éves K. Diánánál még ott volt a lopott holmi, ezeket a rendőrök, a gyanúsítottak előállítását követően lefoglalták.
A két férfi és a nő ellen – őrizetbe vételük mellett – kifosztás bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.
