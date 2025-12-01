Meghalt Kálloy Molnár Péter

Rendkívüli

Kálloy Molnár Pétergyászszínész

Rövid lefolyású betegségben, 55 évesen december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész – közölte a művész családja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 16:38
Fotó: Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly
Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást – olvasható a család közleményében.

Kálloy Molnár Péter 1970. június 6-án született Mezőcsáton. Gyermekkorát Mezőcsáton töltötte, ahol később díszpolgárrá is avatták. 1988-ban érettségizett a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán. 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja volt. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja. 1996 óta a Komédium Kör művészeti vezetője volt.

1997 óta szabadfoglalkozású művészként dolgozott, a Komédiumban, az International Buda Stage-ben és a Thália Színházban szerepelt. 1999-2002-ig az International Buda Stage főrendezője volt.

A széles publikum többek között filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve (S.Ö.R.) hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt hatszáznál is többször adtak elő. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség. Három szólólemeze jelent meg, zenélt külföldön, köztük Angliában, Szlovákiában, Svájcban, Skóciában és Amerikában. 2023-tól a Színház- és Filmművészeti Egyetemen osztályvezető tanárként dolgozott. A Nyugat Plusz irodalmi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja volt 2013-as alapítása óta.

 

