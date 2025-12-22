eltűntkeresikhatóságmagyar rendőrök

Eltűnt egy nő Zuglóban, azonosítását különleges ismertetőjelek segíthetik

Jászai-Kocsis Vivien Beátáról 2025. december 18-a óta nem érkezett hír. A rendőrség jelenleg is keresi az eltűnt személyt, és a lakosság segítségét kéri az ügy mielőbbi felderítéséhez.

2025. 12. 22. 14:04
Eltűnt egy 30 éves nő Budapesten, az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága folytat eljárást – közölte a rendőrség a Police.hu oldalon. Jászai-Kocsis Vivien Beáta 2025. december 18-án távozott ismeretlen helyre, azóta sem családtagjai, sem ismerősei nem tudnak róla, életjelet nem adott magáról – írta az Origo.hu.

Eltűnt személyt keres a rendőrség
Eltűnt személyt keres a rendőrség. Fotó: Police.hu

A hatóságok nagy erőkkel dolgoznak az eltűnt nő felkutatásán, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az ügy eredményes lezárásához a nyilvánosság közreműködése is elengedhetetlen lehet. A rendőrség ezért arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személy tartózkodási helyéről vagy az eltűnés körülményeiről, hogy haladéktalanul jelentkezzen.

 

Az eltűnt személy leírása

Jászai-Kocsis Vivien Beáta körülbelül 171–175 centiméter magas, barna hajú, kék szemű nő. Eltűnésekor fekete, szőrmés kapucnival ellátott téli pufikabátot viselt, fekete farmernadrágot és világos, mustársárga sportcipőt. A ruházat egyik feltűnő ismertetőjegye, hogy a kabát kapucnijáról a szőrme egy része leszakadt. A nő homlokán emellett egy jól látható, Y alakú heg található.

A rendőrség tájékoztatása szerint bejelentés névtelenül is tehető a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívó telefonszámon. A hatóságok minden információt fontosnak tartanak, amely hozzájárulhat az eltűnt személy mielőbbi megtalálásához.

Időközben egy értékes magyar festmény is eltűnt Olaszországa menet, annak holléte ismeretlen, nagy erőkkel keresik a kulturális kincset.

(Borítókép: Pixabay)

