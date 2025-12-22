Ukrán támadás Oroszországban: két vadászgép égett ki egy katonai repülőtéren

A Szu–27-es egy kétmotoros, kifejezetten légi fölény biztosítására tervezett orosz vadászgép, míg a Szu–30-as ennek egy kétüléses, többcélú változata. Utóbbi nagyobb hatótávolsággal és fejlettebb repüléstechnikai rendszerekkel rendelkezik, így egyaránt alkalmas levegő–levegő és levegő–föld feladatok végrehajtására.

Oroszország ezeket a típusokat az Ukrajna feletti hadműveletek során elsősorban légi őrjáratokra, ukrán repülőgépek elfogására, valamint a szárazföldi csapások támogatására használja.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre műveleteket az oroszok által megszállt területeken, illetve Oroszország területén belül is, azzal a céllal, hogy gyengítse az orosz katonai képességeket és növelje a nyomást a hátországban.