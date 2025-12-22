Újabb akcióval mért csapást az ukrán ellenállás az orosz katonai infrastruktúrára. Az Ukrán Katonai Hírszerzés közlése szerint partizánok Lipetsk közelében gyújtottak fel két orosz harci repülőgépet – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent.
Ukrán támadás Oroszországban: két vadászgép égett ki egy katonai repülőtéren
Ukrán partizánok felgyújtottak egy Szu–30-as és egy Szu–27-es orosz vadászgépet a Lipetsk közelében található katonai repülőtéren – közölte az Ukrán Katonai Hírszerzés. A gondosan előkészített akció újabb csapást mért az orosz légierő infrastruktúrájára, több száz kilométerre az ukrán határtól.
Az Ukrán Katonai Hírszerzés (HUR) tájékoztatása szerint az akcióra december 21-én éjszaka került sor, a célpont az orosz Lipetsk városához közeli katonai repülőtér volt, amely mintegy 340 kilométerre fekszik az ukrán határtól.
A művelet során egy Szu–30-as és egy Szu–27-es típusú orosz vadászgép gyulladt ki, miután az akció végrehajtója behatolt a repülőtér területére. A HUR szerint a művelet nem improvizáció volt: az akciót megelőzően részletesen feltérképezték a járőrútvonalakat és az őrszolgálati beosztásokat. Ez tette lehetővé, hogy az elkövető észrevétlenül jusson be a katonai létesítménybe, végrehajtsa a gyújtogatást, majd nyom nélkül elhagyja a repülőteret.
A közlés szerint az akció tervezése mintegy két hétig tartott, és azt az orosz kormány ellen fellépő „ellenállási mozgalom képviselője” hajtotta végre.
Az Ukrán Katonai Hírszerzés a megsemmisült két vadászgép együttes értékét hozzávetőleg 100 millió dollárra becsülte.
A Szu–27-es egy kétmotoros, kifejezetten légi fölény biztosítására tervezett orosz vadászgép, míg a Szu–30-as ennek egy kétüléses, többcélú változata. Utóbbi nagyobb hatótávolsággal és fejlettebb repüléstechnikai rendszerekkel rendelkezik, így egyaránt alkalmas levegő–levegő és levegő–föld feladatok végrehajtására.
Oroszország ezeket a típusokat az Ukrajna feletti hadműveletek során elsősorban légi őrjáratokra, ukrán repülőgépek elfogására, valamint a szárazföldi csapások támogatására használja.
Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre műveleteket az oroszok által megszállt területeken, illetve Oroszország területén belül is, azzal a céllal, hogy gyengítse az orosz katonai képességeket és növelje a nyomást a hátországban.
December 20-án ukrán drónok támadtak meg két orosz Szu–27-es vadászgépet a Krím félszigeten található, orosz ellenőrzés alatt álló belbeki katonai repülőtéren.
Az ukrán vezérkar adatai szerint a 2022-ben megindított teljes körű orosz invázió kezdete óta összesen 432 orosz repülőgépet semmisítettek meg különböző műveletek során. A partizánakciók és precíziós csapások pedig továbbra is fontos elemei maradnak Ukrajna azon stratégiájának, amely az orosz hadigépezet fokozatos gyengítésére irányul.
Borítókép: Szu–27 vadászrepülő (Fotó: AFP)
