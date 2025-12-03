Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

LiverpoolArne SlotFlorian WirtzSunderlandSzoboszlai DominikPremier League

Wirtz még nem bírja a Premier League-et, Slotnak megint Szoboszlaiban kell bíznia

A Liverpool zsinórban két mérkőzést nyerne, ilyenre legutóbb november elején volt példa. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nincs könnyű helyzetben a Sunderland elleni Premier League-mérkőzés előtt, ugyanis a hétvégi kezdőcsapatból többen nem biztos, hogy tudják a játékot vállalni. Szoboszlai Dominik ismét feltűnhet a védelemben, de az sem lenne meglepetés, ha Florian Wirtz posztján játszana.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 5:51
Florian Wirtz lehet, hogy ismét a kispadról figyeli Szoboszlai Dominikot
Florian Wirtz lehet, hogy ismét a kispadról figyeli Szoboszlai Dominikot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool vasárnap fontos győzelmet aratott a West Ham United otthonában a Premier League 13. fordulójában, ezzel Arne Slot együttese a nyolcadik helyre jött fel. De ami ennél is fontosabb, hogy a címvédő zsinórban három elvesztett mérkőzés után nyert ismét. Az angol bajnokságban a december mindig is a brutális meccsszámról szól, ez most sincs másképpen. A Liverpool hat nap leforgása alatt hat mérkőzést játszik, ugyanis ma, azaz szerdán az újonc Sunderlandet fogadja az Anfielden (21.15, tv: Spíler TV), míg szombaton a szintén feljutó Leeds United otthonába látogat.

Alexander Isak betalált, Szoboszlai Dominik jobbszélső volt, a Liverpool megint nyert
Alexander Isak betalált, Szoboszlai Dominik jobbszélső volt, a Liverpool megint nyert  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Wirtz és Kerkez nem tud kezdeni? Hol játszik Szoboszlai?

A sűrű menetrend Slot helyzetét sem könnyíti, mármint a téren, hogy milyen kezdőcsapatot küldjön pályára a Sunderland ellen. A holland vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy Joe Gomez, Florian Wirtz és Alexander Isak sem képes három meccset zsinórban végigjátszani a héten. A stáb jelenleg is vizsgálja, hogy hármójuk közül valamelyikük lesz-e olyan fizikai állapotban, hogy kezdjen szerdán.

Wirtznél fontos megemlíteni azt is, hogy sérülésből tért vissza, így a stáb vele óvatos lehet. Mondjuk ez a hétvégi teljesítmény nem látszott meg, ahol támadó középpályás volt, a Liverpool szurkolói pedig a meccs emberének választották meg.

A jobbhátvédposzton Conor Bradley és Jeremie Frimpong továbbra sem bevethető – Slot elmondása szerint Bradley hétvégén a Leeds ellen visszatérhet, míg Frimpong a következő héten edzhet a csapattal.

Ha Gomez nem kezdhet, akkor Szoboszlai akár ismét a védelemben találhatja magát. De ez most nem ilyen egyszerű. Ugyanis ha Wirtz sem kezd, akkor a magyar játékosra a támadó középpályás poszton egyértelműen nagyobb szükség lesz. 

A This is Anfield cikke szerint Gomez kezd majd a védelemben, míg Wirtz helyén Szoboszlai játszana. Emellett a védelemből Kerkez Milos is kimaradna, helyette Andy Robertson kezdene. 

Visszatér Szalah a Liverpool kezdőcsapatába?

A sűrű menetrend miatt Slot biztosan rotálni fogja a hétvégi csapatot (Alisson – Joe Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak), ennek eredményeként pedig Mohamed Szalah is visszakerülhet a kezdőbe. Az egyiptomi hétvégén csak a kispadon ült, Slot meghúzta ezt a bátor döntést, a holland először tette ezt a liverpooli edzősködése alatt. Szalah még négy meccs erejéig segítheti a Liverpoolt 2025-ben, ugyanis december 15-én az egyiptomi válogatottal megkezdi a felkészülést a 21-én kezdődő Afrikai Nemzetek Kupájára.

A Sunderland idáig a Premier League-idény meglepetéscsapata
A Sunderland idáig a Premier League-idény meglepetéscsapata  Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A Sunderland pokoli napjai következnek

Az újonc csapat remekül kezdte az idényt, 22 pontjával a hatodik, azaz a Liverpoolt is megelőzi egy ponttal. A Sunderland idegenben már legyőzte a Chelsea-t, míg hazai pályán döntetlent játszott az éllovas Arsenallal. Régis Le Bris vezetőedző taktikája pedig a Liverpool ellen is ülhet.

A Fekete Macskák minden bizonnyal idegenben kevés kockázatot fognak vállalni. A hosszú labdáik viszont nagyon veszélyesek lehetnek, főleg a Liverpool ellen, amely látványosan szenved ez ellen a mostani idényben. A Liverpool számára jó felmérő lesz ebből a szempontból a szerdai meccs. Ha ezt a feladat abszolválja, akkor látszik a fény az alagút végén.

Le Bris helyzetét azonban nem könnyíti, hogy a Liverpool után a hétvégén a Manchester City fog következni a csapatnak. „Futball szempontjából ez valószínűleg életem egyik legnehezebb hete. Ugyanakkor mindent megteszünk, hogy ilyen mérkőzéseket játszhassunk, ami hatalmas elismerés nekünk” – mondta a vezetőedző a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

PREMIER LEAGUE, 14. FORDULÓ

Kedden játszották:

Szerdai program:

  • Arsenal–Brentford 20.30 (Tv: Match4)
  • Brighton–Aston Villa 20.30
  • Burnley–Crystal Palace 20.30
  • Wolverhampton–Nottingham Forest 20.30
  • Leeds United–Chelsea 21.15 (Tv: Spíler2)
  • Liverpool–Sunderland 21.15 (Tv: Spíler1)

Csütörtöki program:

  • Manchester United–West Ham United 21.00 (Tv: Spíler1)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése 2017-ben:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu