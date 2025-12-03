Wirtz még nem bírja a Premier League-et, Slotnak megint Szoboszlaiban kell bíznia

A Liverpool vasárnap fontos győzelmet aratott a West Ham United otthonában a Premier League 13. fordulójában, ezzel Arne Slot együttese a nyolcadik helyre jött fel. De ami ennél is fontosabb, hogy a címvédő zsinórban három elvesztett mérkőzés után nyert ismét. Az angol bajnokságban a december mindig is a brutális meccsszámról szól, ez most sincs másképpen. A Liverpool hat nap leforgása alatt hat mérkőzést játszik, ugyanis ma, azaz szerdán az újonc Sunderlandet fogadja az Anfielden (21.15, tv: Spíler TV), míg szombaton a szintén feljutó Leeds United otthonába látogat.

Alexander Isak betalált, Szoboszlai Dominik jobbszélső volt, a Liverpool megint nyert Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Wirtz és Kerkez nem tud kezdeni? Hol játszik Szoboszlai?

A sűrű menetrend Slot helyzetét sem könnyíti, mármint a téren, hogy milyen kezdőcsapatot küldjön pályára a Sunderland ellen. A holland vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy Joe Gomez, Florian Wirtz és Alexander Isak sem képes három meccset zsinórban végigjátszani a héten. A stáb jelenleg is vizsgálja, hogy hármójuk közül valamelyikük lesz-e olyan fizikai állapotban, hogy kezdjen szerdán.