Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Szoboszlai szenzációs, ebben a mutatóban ő a Premier League legjobbja! + videó

A Premier League 14. fordulójában a Liverpool ma este a Sunderland csapatát fogadja (21.15, tv: Spíler 1), és most is sok találgatás övezi a Vörösök várható felállását. Arne Slot csapata múlt vasárnap 2-0-ra nyert a West Ham United otthonában, és a cserepadra szorult Mohamed Szalah helyett Szoboszlai Dominik játszott a jobb szélen. Itt is átlagon felüli teljesítményt nyújtott, de a mai meccs előtt Slot leszögezte, semmiképpen sem az a Liverpool jövője, hogy Szoboszlai ezen a poszton játsszon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:27
Szoboszlai Dominik és Arne Slot a West Ham United elleni meccs lefújása után Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik kényszerből már jó néhányszor szerepelt a jobbhátvéd posztján, a középpályán pedig többféle szerepkörben. Arne Slot hol ide, hol oda teszi, de a magyar válogatott csapatkapitányával nem tud hibázni, a szezonban egyértelműen ő a Liverpool a legjobbja. Ezt a szurkolók is így látják, a szavazataik alapján Szoboszlai már négyszer kapta meg a meccs legjobbját megillető díjat, utána Ryan Gravenberch jön három elsőséggel.

Szoboszlai és Wirtz is nyerő ember lehet a Liverpool csapatában
Szoboszlai és Wirtz is nyerő ember lehet a Liverpool csapatában. Fotó: AFP

Szoboszlai szenzációsan teljesít. A WhoScored az X-en arról posztolt, hogy a Premier League-ben egyetlen más játékosnak sincs annyi passza a támadóharmadban – 237 –, mint neki!

Szoboszlai vasárnap a West Ham United elleni meccsen a jobbszélső posztján is kiválóan teljesített, a Liverpool szurkolói a harmadik legjobbnak látták Florian Wirtz és Joe Gomez után. A Pool első számú jobbszélsője, Mohamed Szalah a kispadra szorult, és Slot nem is cserélte be.

 

Slot: Szoboszlai két ember helyett is képes futni

A mai, Sunderland elleni meccs előtt Slot hosszan kitért Szoboszlai szerepkörére: – Nem gondolnám, hogy Dominik hosszú távon jobboldali szélső lenne ebben a klubban. Dominik egy középpályás, aki szükség esetén segíthet nekünk szélsőként vagy akár hátvédként is, de nem az a terv, hogy mondjuk februárban és márciusban is folyamatosan a jobb szélen szerepeljen. A West Ham ellen nekem az volt a fontos, hogy kevésbé mentünk emberfogással emberre, mint más találkozókon, így a hátsó négyes vonal jobban a helyén maradhatott. Dominik – ahogy mindannyian tudjuk – gyakorlatilag két ember helyett is képes futni, és ez a tulajdonsága nagyon hasznos volt ezen a mérkőzésen. Ugyanakkor ő inkább középpályás, mint szélső. Az a jó Dominikban, hogy több poszton is tud segíteni nekem, illetve nekünk, ha éppen arra van rá szükség. Hosszú távon viszont szélsőknek kell a szélsők posztján játszaniuk, a középpályásoknak középpályán, a védelemben pedig védőknek kell lenniük – idézi Arne Slot szavai a Poolbarátok.

A tréner szavai után Szoboszlai Dominik megkönnyebbülhet, mert Slot eddig ezt még nem mondta ki ilyen határozottan.

 

Szalah a Liverpool kispadjára szorul?

Az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield ma külön cikket szentelt a helyzetnek, kiemelve, hogy Szalah 2024 áprilisa óta először került a kispadra Premier League-meccsen, és ez legutóbb is a West Ham United ellen esett meg vele a London Stadionban. A portál ugyanakkor Slottól azt is idézi, hogy a tréner is a pályán szeretné látni Szalah-t, amint gólokat lő, és ezért mutatják a kamerák, nem pedig a kispadon ücsörögve, mert a klub legendája nem ezt érdemelné.

No persze az, hogy Szalah a kispadon ücsörög-e, kizárólag Sloton múlik.

A West Ham United–Liverpool találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:


 

Fontos híreink

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

