Tóth AlexFradinewcastle unitedBrightonSzoboszlai Dominik

Szoboszlairól lecsúszott az angol sztárklub, most Tóth Alexet nézték ki maguknak

A Fradi húszéves magyarját, Tóth Alexet újabb két Premier League-klubbal boronálták össze. Korábban a Liverpool érdeklődéséről lehetett olvasni Tóth Alex kapcsán, a mostani két együttes viszont már nem ennyire földtől elrugaszkodott. Az egyik ráadásul korábban Szoboszlai Dominikot is figyelte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 18:40
Szoboszlai Dominik és Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben nézhet farkasszemet
Szoboszlai Dominik és Tóth Alex hamarosan a Premier League-ben nézhet farkasszemet Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
A német sajtó indította meg a lavinát még november elején, amikor azt írta, hogy Tóth Alexet európai topcsapatok is figyelik. A Ferencváros középpályása – aki, nem szabad elfelejteni, az előző idényben ilyenkor még az NB II-es Soroksár színeiben focizott – kapcsán aztán a liverpooli sajtóban egy magyar újságíró, Bocsák Bence is megírta, hogy a Fradi 15 millió euróért hajlandó lenne megválni a tehetséges játékostól, ami a Liverpoolnak egy tökéletes ajánlat lenne. Az „új Szoboszlai” címkét már rá is rakták a 2025 nyarán két évre szerződést hosszabbító Tóth Alexre. 

Tóth Alex a Fradi kulcsembere lett a mostani idényre, a kérdés, hogy meddig marad az Üllői úton
Tóth Alex a Fradi kulcsembere lett a mostani idényre, a kérdés, hogy meddig marad az Üllői úton. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Most pedig az angol SportsBoom exkluzív információi szerint a Premier League két klubja, a Bajnokok Ligájában is szereplő Newcastle United és a jelenlegi idényben ötödik Brighton gondolkozik a magyar játékos leigazolásán. 

A portál csillagként hivatkozik Tóthra, illetve generációja kiemelkedő tehetségeként írja le, aki a mostani idényben 15 meccsen lépett pályára. A Fradi Európa-liga-meneteléséből is kiveszi a részét, mindössze a Salzburg ellen nem játszott a középpályás sérülés miatt. 

 

Robbie Keane keze is benne van Tóth Alex nyári maradásában?

Ezt a kérdést boncolgatja az angol oldal. A szerző biztosra veszi, hogy Keane személyesen sokat tett azért, hogy Tóth a nyáron ne igazoljon el. Az ír vezetőedző szerint ugyanis a középpályásnak egy erős félszezon kell a Fradinál, hogy még jobb helyzetben legyen utána. A cikk szerint most már azonban Keane-nek is be kell látnia, hogy örökké nem tudja itt tartani a magyar játékost, aki nem csupán a csapatával, de a magyar válogatottban is komoly nemzetközi rutint szerzett: Tóth Alex idáig kilencszer játszott Marco Rossi válogatottjában. 

 

Szoboszlairól lemaradtak, most újabb magyar játékos a célkeresztben

Nos, nézzük meg, hogy mit érdemes tudni a két érdeklődőről. A Newcastle United nyáron főként azzal került be a hírekbe, hogy svéd csatára, Alexander Isak sztrájkolt, ugyanis a Liverpoolba akart igazolni. Isak végül az utolsó pillanatban, brit átigazolási rekordot jelentő 145 millió euróért lett Szoboszlai Dominik csapattársa. Isak sztrájkolása azonban egyelőre rányomja a bélyeget a mostani teljesítményére, ugyanis a teljes felkészülést kihagyta. A 26 éves csatár most kezd formába lendülni, a hétvégén talált be először a Premier League-ben. 

Közismert, hogy 2023-ban nemcsak a Liverpool, hanem a Newcastle is megkereste az RB Leipziget Szoboszlai Dominik leigazolása kapcsán. A Szarkák játékosmegfigyelői Németországba is kimentek. Végül azonban a szaúdi állami pénzekből működő együttes nem tudott megegyezni a magyar csapatkapitánnyal. 

A Newcastle United helyette az AC Milan olaszát, Sandro Tonalit igazolta le hatvanmillió euróért. 

 

Az adatok alapján is tökéletes választás lehet Tóth Alex

A Brighton már egy jóval szerényebb költségvetéssel rendelkező klub. A Sirályok 2017-ben jutottak fel az első osztályba, s azóta megvetették ott a lábukat. Eddigi legnagyobb sikerüket az olasz edzőforradalmár, Roberto de Zerbi irányítása alatt érték el a 2022/23-as idényben. A Brighton ekkor a hatodik helyen zárt, mindössze öt ponttal maradt le a Liverpooltól, de így is megelőzte többek között a Chelsea-t és a Tottenhamet. A következő idényben az Európa-ligában is szerepelt a csapat.

A Brighton elnöke, Tody Bloom 2009-ben vásárolta meg a klubot – ekkor a csapat még a harmadosztályban volt. Bloom a sportfogadásból gazdagodott meg, az ott használt adatvezérelt, tényalapú döntéseit a futball világába is átültette. A Brighton játékoskiválasztásainál az adatok már a 2010-es évek elején fontosak voltak, amikor még szinte minden csapat kinevette őket emiatt. Mára viszont már pont fordítva van, aki kimarad ebből, az hatalmas hátrányban van a riválisaival szemben. 

A Brighton sok játékosnak ugródeszka volt, gondoljunk csak a liverpooli Alexis Mac Allisterre vagy a Chelsea-be igazoló Moisés Caicedóra – utóbbit ráadásul 116 millió euróért adták el. Az pedig csak jó hír lehet, ha ilyen klub radarján is ott szerepel Tóth Alex.

 

 

