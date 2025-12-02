Varga Barnabás ott volt a Fradi edzésén, Robbie Keane így fogadta őt + fotó

Vasárnap nagy port kavart fel Robbie Keane nyilatkozata a Puskás Akadémia–FTC labdarúgó NB I-es mérkőzés előtt – amelyet a címvédő végül így is megnyert 2-1-re. Az ír vezetőedző elmondta, hogy Varga Barnabás kérte az edzőtől, hogy ne szerepeljen a meccskeretben, Keane fáradtsággal indokolta ezt a nem mindennapi döntést. Az ír szakember a találkozó után dühösen reagált azokra a vádakra, miszerint Varga az esetleges eligazolása miatt hiányzott – ezek a pletykák már a meccs előtti nyilatkozata után beindultak.

Robbie Keane és Varga Barnabás megbeszélte a hétvégén történteket. Forrás: Fradi.hu

A játékos menedzsere hétfőn reagált a történtekre, aki igyekezett eloszlatni a kételyeket, hogy átigazolási ügy áll a háttérben. – Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt – mondta Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak.

A Fradi a héten kétszer is a Kisvárda ellen játszik, csütörtökön idegenben pótolja be a magyar bajnok a korábban elhalasztott mérkőzést, majd vasárnap a Groupama Arénában fogadja Révész Attila együttesét.