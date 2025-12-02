Varga BarnabásFradiRobbie KeaneFTC

Varga Barnabás ott volt a Fradi edzésén, Robbie Keane így fogadta őt + fotó

A Fradi 31 éves csatára, Varga Barnabás hétvégén fáradtság miatt nem volt ott a Puskás Akadémia elleni meccskeretben, ám kedden visszatért, és a Robbie Keane vezette edzésen a játékos a csapattal együtt készült a csütörtöki Kisvárda elleni NB I-es mérkőzésre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 17:08
Varga Barnabás csütörtökön gólt szerzett a Fenerbahce ellen az Európa-ligában, majd hétvégén kihagyta a Puskás Akadémia elleni bajnoki rangadót
Varga Barnabás csütörtökön gólt szerzett a Fenerbahce ellen az Európa-ligában, majd hétvégén kihagyta a Puskás Akadémia elleni bajnoki rangadót Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap nagy port kavart fel Robbie Keane nyilatkozata a Puskás Akadémia–FTC labdarúgó NB I-es mérkőzés előtt – amelyet a címvédő végül így is megnyert 2-1-re. Az ír vezetőedző elmondta, hogy Varga Barnabás kérte az edzőtől, hogy ne szerepeljen a meccskeretben, Keane fáradtsággal indokolta ezt a nem mindennapi döntést. Az ír szakember a találkozó után dühösen reagált azokra a vádakra, miszerint Varga az esetleges eligazolása miatt hiányzott – ezek a pletykák már a meccs előtti nyilatkozata után beindultak. 

Robbie Keane és Varga Barnabás megbeszélte a hétvégén történteket
Robbie Keane és Varga Barnabás megbeszélte a hétvégén történteket. Forrás: Fradi.hu

A játékos menedzsere hétfőn reagált a történtekre, aki igyekezett eloszlatni a kételyeket, hogy átigazolási ügy áll a háttérben. – Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt – mondta Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak. 

A Fradi a héten kétszer is a Kisvárda ellen játszik, csütörtökön idegenben pótolja be a magyar bajnok a korábban elhalasztott mérkőzést, majd vasárnap a Groupama Arénában fogadja Révész Attila együttesét. 

A zöld-fehérek keddi edzésén Varga Barnabás is feltűnt. A kép szerint a 31 éves csatár Robbie Keane-nel is elbeszélgetett. A mosolygós jelenetből kiindulva minden bizonnyal lezárták a felek a vasárnap történteket. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu