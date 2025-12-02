Kuznyecov: Szoboszlai marad és a Liverpool legendája lesz

Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Vannak olyan témák ma a magyar labdarúgásban, amelyek minden szurkolót érdekelnek, mindenki választ keres rájuk. Ilyen például, hogy Szoboszlai Dominik marad-e a Liverpoolnál, Tóth Alex játékában meddig gyönyörködhetünk az NB I-ben, illetve jó döntést hozott-e a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), hogy továbbra is Marco Rossira bízta a magyar labdarúgó-válogatott irányítását. Nos, a megújult Szpíker Korner adásában erre kereste a választ Juha Pál műsorvezető és két vendége, ifjabb Szergej Kuznyecov és Göbölyös András.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 12:30
Szoboszlai Dominik a szenvedő Liverpool legjobbja
Szoboszlai Dominik a szenvedő Liverpool legjobbja Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Újabb részéhez ért el a megújult Szpíker Korner , amelynek a negyedik adásában Juha Pál műsorvezető Kuznyecov Szergejjel, korábbi NB I-es edzővel és Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával beszélte át az elmúlt hetek legfontosabb, illetve a szurkolókat legjobban érdeklő híreket. A műsorban Marco Rossi, Szoboszlai Dominik és Tóth Alex aktuális szerződéseiről esett szó, illetve arról, jól döntött-e az MLSZ Rossi megerősítésével, marad-e Szoboszlai a hullámvölgyben lévő Liverpoolban, vagy el tudja csábítani a Real Madrid. De a műsorban arra is keresték a választ, vajon a sajtóhírek szerint nyugati élcsapatok által csábított Tóth Alex vajon tavasszal is a Fradiban játszik-e még.

Arne Slot pontosan tudja, mennyit ér a csapatnak Szoboszlai, ezért is ragaszkodik hozzá
Arne Slot pontosan tudja, mennyit ér a csapatnak Szoboszlai, ezért is ragaszkodik hozzá (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Szoboszlai új szerződést kap és a Liverpool ikonjává válhat

Egy ideje másról sem szólnak a hírek, csak arról, hogy a 2028. június 30-ig szerződéssel rendelkező Szoboszlai Dominik vajon marad vagy megy a Liverpool csapatától. A magyar válogatott csapatkapitánya a jelenlegi idényben csak kapus és szögletzászló nem volt még a Vörösöknél – Arne Slot nem a helyét keresi, csak vele tudja a sérülteket legjobban helyettesíteni, hiszen mindenhol remekül teljesít –, a jelenlegi szerződése szerint a fizetése köszönőviszonyban sincs a mutatott teljesítményével, ugyanis Szoboszlai heti bére (120 ezer font) arra sem elég, hogy a bérlistán a legjobb tízbe beférjen.

– A Liverpool még mindig a világ legjobb csapatai közé tartozik, és ott megbecsülik és szeretik őt. Nem látom annak az okát, hogy most át kellene ugrania bármelyik másik országba. A Liverpool fizetésemelést fog kínálni, amit ő el fog fogadni – jelentette ki határozottan Kuznyecov, aki azt is elárulta a műsorvezető kérdésére, hogy képesnek tartja, hogy legendává váljon a Mersey partján.

Mindenki azt reméli, Marco Rossi a helyes irányt mutatja a válogatott számára
Mindenki azt reméli, Marco Rossi a helyes irányt mutatja a válogatott számára (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Rossi a főnyeremény a válogatott számára

A Szpíker Korner három szereplője tökéletesen egyetértett abban, hogy a vb-selejtezők kudarca ellenére Marco Rossinál nincs jobb választás a válogatott szövetségi kapitányi posztra. Noha felmerült a beszélgetés során, hogy az olasz származású, de ma már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember lemondott, de ezt az MLSZ nem fogadta el. Ahogy Göbölyös András elmondta, ez volt a szövetség legjobb döntése, hiszen 

  • összeszokott a válogatottal,
  • ismeri a magyar labdarúgást és annak szereplőit, 
  • a játékosok elfogadják és tisztelik,
  • az MLSZ aligha találhatott volna most nála jobb opciót a csapat élére.

A magyar válogatott a legjobb mérkőzéseket a nagycsapatok ellen játszotta, ott, ahol a csapategység, a csapatmunka és a taktikai fegyelmezettség volt a fontos 

– mondta Kuznyecov Szergej, aki hozzátette, a siker alapja az lehetne, ha Szoboszlai Dominik és a többiek mellé sikerülne több vezért találni. Ha ez teljesülne, akkor léphetne előrébb a csapat. A műsor résztvevői abban is egyetértettek, hogy a kezdőcsapattal nincs gond, ott erős külföldi bajnokságban játszók kapnak helyet, ám a kispadra ráférne még az erősítés.

Ki tudja, hogy Tóth Alex meddig lesz még Dibusz Dénes és Varga Barnabás csapattársa
Ki tudja, hogy Tóth Alex meddig lesz még Dibusz Dénes és Varga Barnabás csapattársa (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Tóth Alex menjen külföldre, de ne a Liverpool vagy a Juventus legyen az első állomás

A Ferencváros legújabb ifjú csillaga, Tóth Alex kapcsán repkednek a topklubok nevei – felmerült köztük a Liverpool, a Juventus vagy a Bayer Leverkusen neve –, az ára már 15 millió euró körül jár, ám nem kizárt, hogyha meg is egyezik egy klubbal ő és a Fradi, a tavaszt mindenképpen a zöld-fehéreknél tölti. A beszélgetők abban egyetértettek, hogy a 19 éves játékos Szoboszlai útját járja be a fejlődése érdekében. Előbb egy, a Fradinál jobb csapathoz igazoljon, majd jöhetne a következő lépés – Szoboszlainál ez a Salzburg és az RB Leipzig volt –, majd ha megszokta valamelyik topliga iramát, környezetét, akkor jöhet egy Juventus vagy egy Liverpool.

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

