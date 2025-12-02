Kuznyecov: Szoboszlai marad és a Liverpool legendája lesz

Újabb részéhez ért el a megújult Szpíker Korner , amelynek a negyedik adásában Juha Pál műsorvezető Kuznyecov Szergejjel, korábbi NB I-es edzővel és Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával beszélte át az elmúlt hetek legfontosabb, illetve a szurkolókat legjobban érdeklő híreket. A műsorban Marco Rossi, Szoboszlai Dominik és Tóth Alex aktuális szerződéseiről esett szó, illetve arról, jól döntött-e az MLSZ Rossi megerősítésével, marad-e Szoboszlai a hullámvölgyben lévő Liverpoolban, vagy el tudja csábítani a Real Madrid. De a műsorban arra is keresték a választ, vajon a sajtóhírek szerint nyugati élcsapatok által csábított Tóth Alex vajon tavasszal is a Fradiban játszik-e még.

Arne Slot pontosan tudja, mennyit ér a csapatnak Szoboszlai, ezért is ragaszkodik hozzá (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Szoboszlai új szerződést kap és a Liverpool ikonjává válhat

Egy ideje másról sem szólnak a hírek, csak arról, hogy a 2028. június 30-ig szerződéssel rendelkező Szoboszlai Dominik vajon marad vagy megy a Liverpool csapatától. A magyar válogatott csapatkapitánya a jelenlegi idényben csak kapus és szögletzászló nem volt még a Vörösöknél – Arne Slot nem a helyét keresi, csak vele tudja a sérülteket legjobban helyettesíteni, hiszen mindenhol remekül teljesít –, a jelenlegi szerződése szerint a fizetése köszönőviszonyban sincs a mutatott teljesítményével, ugyanis Szoboszlai heti bére (120 ezer font) arra sem elég, hogy a bérlistán a legjobb tízbe beférjen.

– A Liverpool még mindig a világ legjobb csapatai közé tartozik, és ott megbecsülik és szeretik őt. Nem látom annak az okát, hogy most át kellene ugrania bármelyik másik országba. A Liverpool fizetésemelést fog kínálni, amit ő el fog fogadni – jelentette ki határozottan Kuznyecov, aki azt is elárulta a műsorvezető kérdésére, hogy képesnek tartja, hogy legendává váljon a Mersey partján.

Mindenki azt reméli, Marco Rossi a helyes irányt mutatja a válogatott számára (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Rossi a főnyeremény a válogatott számára

A Szpíker Korner három szereplője tökéletesen egyetértett abban, hogy a vb-selejtezők kudarca ellenére Marco Rossinál nincs jobb választás a válogatott szövetségi kapitányi posztra. Noha felmerült a beszélgetés során, hogy az olasz származású, de ma már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember lemondott, de ezt az MLSZ nem fogadta el. Ahogy Göbölyös András elmondta, ez volt a szövetség legjobb döntése, hiszen

összeszokott a válogatottal,

ismeri a magyar labdarúgást és annak szereplőit,

a játékosok elfogadják és tisztelik,

az MLSZ aligha találhatott volna most nála jobb opciót a csapat élére.

A magyar válogatott a legjobb mérkőzéseket a nagycsapatok ellen játszotta, ott, ahol a csapategység, a csapatmunka és a taktikai fegyelmezettség volt a fontos

– mondta Kuznyecov Szergej, aki hozzátette, a siker alapja az lehetne, ha Szoboszlai Dominik és a többiek mellé sikerülne több vezért találni. Ha ez teljesülne, akkor léphetne előrébb a csapat. A műsor résztvevői abban is egyetértettek, hogy a kezdőcsapattal nincs gond, ott erős külföldi bajnokságban játszók kapnak helyet, ám a kispadra ráférne még az erősítés.