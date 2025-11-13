Szoboszlai évi hat és fél milliárdot kereshetne, többet, mint Yamal vagy Haaland

A CIES kutatása nem a játékosok piaci értékét vagy reklámbevételeit elemezte, hanem kifejezetten arra volt kíváncsi, hogy pusztán a pályán nyújtott teljesítmény alapján mennyit kellene keresnie egy-egy futballistának. Szoboszlai tehát objektív tények alapján lett a CIES listáján az ötödik helyezett: azaz a Liverpool magyar sztárját illetné meg a világ ötödik legmagasabb összegű futballistafizetése.
Mennyi az annyi?
A CIES konkrét számokat rendelt a játékosokhoz, így Szoboszlai Dominik éves bruttó fizetése a kutatás alapján 17,1 millió euró kellene hogy legyen. Ez átszámítva mintegy hat és fél milliárd forint.
Ennél magasabb összeg csak négy futballista esetén jött ki. A lista első helyét Kylian Mbappé (Real Madrid) szerezte meg, aki az elemzés szerint évi 22,8 millió eurós bruttó fizetést érdemelne.
A további sorrend:
- Mohamed Szalah (Liverpool) 17,9 millió euró
- Jude Bellingham (Real Madrid) 17,5 millió
- Joao Neves (Paris Saint-Germain) 17,3 millió
- Szoboszlai Dominik (Liverpool) 17,1 millió
Szoboszlai ezzel a világ második legjobban teljesítő támadó középpályása lett, egyedül Bellingham előzi meg a pozícióján. A magyar válogatott csapatkapitánya olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Vinícius Júnior (Real Madrid, 16,2 millió euró), Erling Haaland (Manchester City, 15,2 millió) vagy Lamine Yamal (Barcelona, 16,7 millió). Utóbbi a világ legértékesebb játékosa 200 millió eurós piaci árral.
Mi alapján számolták ki Szoboszlai elképesztő elméleti fizetését?
A vizsgált időszakban Szoboszlai 4506 percet játszott, és a mérkőzések 88 százalékában kezdőként lépett pályára. Ezek komolyan befolyásolták a neve mellé kerülő, évi 17,1 millió eurós bruttó fizetést, amitől a valódi bére jelentősen elmaradhat: korábbi sajtóhírek szerint a Liverpoolnál körülbelül 6,2 millió fontot kereshet évente.
A modell a következő fő tényezőkre épült:
- A lejátszott percek száma az elmúlt 12 hónapban – a folyamatosan, sokat játszó futballisták értéke jóval magasabb.
- A mérkőzések szintje, vagyis a bajnokság és az ellenfelek erőssége.
- A kezdőként lejátszott meccsek aránya, ami jelzi, mennyire számít alapembernek az adott játékos.
- A poszt, mivel bizonyos szerepkörök – például a támadó középpályások és csatárok – hagyományosan magasabb fizetési kategóriába esnek.
- A vizsgálat csak az alapfizetésre koncentrált: a prémiumok, marketingbevételek, szponzori pénzek nem szerepeltek a számításban.
- A modell különlegessége, hogy nem a játékosokat övező felhajtást, hanem a tényleges pályán nyújtott teljesítményt próbálta pénzben kifejezni.