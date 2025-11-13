Szoboszlai évi hat és fél milliárdot kereshetne, többet, mint Yamal vagy Haaland

A CIES kutatása nem a játékosok piaci értékét vagy reklámbevételeit elemezte, hanem kifejezetten arra volt kíváncsi, hogy pusztán a pályán nyújtott teljesítmény alapján mennyit kellene keresnie egy-egy futballistának. Szoboszlai tehát objektív tények alapján lett a CIES listáján az ötödik helyezett: azaz a Liverpool magyar sztárját illetné meg a világ ötödik legmagasabb összegű futballistafizetése.

Talán Szoboszlai sem hiszi el, hogy mennyi pénzt érdemelne a CIES szerint. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mennyi az annyi?

A CIES konkrét számokat rendelt a játékosokhoz, így Szoboszlai Dominik éves bruttó fizetése a kutatás alapján 17,1 millió euró kellene hogy legyen. Ez átszámítva mintegy hat és fél milliárd forint.

Ennél magasabb összeg csak négy futballista esetén jött ki. A lista első helyét Kylian Mbappé (Real Madrid) szerezte meg, aki az elemzés szerint évi 22,8 millió eurós bruttó fizetést érdemelne.

A további sorrend:

Mohamed Szalah (Liverpool) 17,9 millió euró

Jude Bellingham (Real Madrid) 17,5 millió

Joao Neves (Paris Saint-Germain) 17,3 millió

Szoboszlai Dominik (Liverpool) 17,1 millió

Szoboszlai ezzel a világ második legjobban teljesítő támadó középpályása lett, egyedül Bellingham előzi meg a pozícióján. A magyar válogatott csapatkapitánya olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Vinícius Júnior (Real Madrid, 16,2 millió euró), Erling Haaland (Manchester City, 15,2 millió) vagy Lamine Yamal (Barcelona, 16,7 millió). Utóbbi a világ legértékesebb játékosa 200 millió eurós piaci árral.

Mi alapján számolták ki Szoboszlai elképesztő elméleti fizetését?

A vizsgált időszakban Szoboszlai 4506 percet játszott, és a mérkőzések 88 százalékában kezdőként lépett pályára. Ezek komolyan befolyásolták a neve mellé kerülő, évi 17,1 millió eurós bruttó fizetést, amitől a valódi bére jelentősen elmaradhat: korábbi sajtóhírek szerint a Liverpoolnál körülbelül 6,2 millió fontot kereshet évente.

A CIES fizetési listája, ami alapján Szoboszlai az ötödik legjobban kereső futballista kellene, hogy legyen

A modell a következő fő tényezőkre épült: