A Liverpool és a Real Madrid háborúja Szoboszlai sorsát komolyan befolyásolhatja

Szoboszlai Dominik ebben az idényben egyértelműen a Liverpool legjobb játékosa, a középpálya motorja, és az utóbbi időben már más topklubok figyelmét is felkeltette. Az elmúlt napokban arról lehetett hallani, hogy a Real Madrid és a Manchester City is kinézte magának a magyar középpályást. Ebből a szempontból kifejezetten érdekes az a hír, miszerint a Liverpool és a Real is le akarja igazolni Vitinhát a PSG-ből.

Vitinha a Real Madrid és a Liverpool kiszemeltje, ami Szoboszlai jövőjére is befolyással lehet. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Erről a spanyol sportoldal, Fichajes.net számolt be, amelyet Angliában is szemléztek. A lap szerint a Real Madrid és a Liverpool licitháborúra készül egymással a 25 éves Vitinha leigazolásáért, a PSG pedig akár 130 millió eurót is elkérhet a középpályásért, aki kulcsjátékos volt a párizsiak idei BL-győzelmében.

Szoboszlai jövője is múlhat a Liverpool és a Real Madrid lépésén?

A portugál középpályás jelenlegi szerződése 2029 nyaráig érvényes a PSG-vel, a piaci ára 90 millió euró. A franciák nincsenek nyomás alatt a hosszú távú szerződésnek köszönhetően.

Most azt írják Vitinháról, hogy a Real Madrid és a Liverpool is azért akarja, mert olyasvalakire van szükségük, aki képes irányítani a játék tempóját, higgadtságot és technikai minőséget is hoz a pálya közepén. Ez a jellemzés egy az egyben ráhúzható Szoboszlai Dominikre is.

Mivel az elmúlt napokban felröppent a hír, hogy a Real Madrid megvenné Szoboszlait a Liverpooltól, az sem elképzelhetetlen, hogy az angol klub már B-tervet fontolgat, ha a magyar játékos nem hosszabbítana szerződést, hanem inkább gyerekkora kedvenc klubjába távozna. A Real pedig szintén mérlegelhet Vitinha és Szoboszlai között.

A két játékos jövője akár összefüggésben is lehet egymással.