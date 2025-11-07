Szoboszlai a csúcson? Már a Real háromszoros BL-győztese is őt isteníti

Kedd este a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ezzel Arne Slot és a csapat is csattanós választ adott azokra a felvetésekre, miszerint krízis és edzőkérdés lenne a Mersey partján. Ugyanakkor a magyarok számára még ennél is sokkal fontosabb volt az, hogy ezúttal is Szoboszlai Dominik bizonyult a Vörösök legjobbjának, dacára annak, hogy az UEFA nem a gólpasszt adó magyar játékost, hanem a győztes találat szerzőjét, Alexis Mac Allistert jelölte a meccs embere címre. Magán a mérkőzésen öt lövéssel jelentkezett az ezúttal támadó középpályás szerepkörében villogó játékos, amiből négy el is találta a kaput.

Szoboszlai a Real elleni BL-meccsen is a Liverpool legjobbja volt. Fotó: News Images/Alfie Cosgrove

Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik statisztikái a 2025/26-os szezonban: értéke: 85 millió euró,

két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,

négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,

augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal).

Nos, a fentiek tükrében nem véletlen, hogy újabb világsztár figyelt fel a játékosra, aki ráadásul a klubfutballban igencsak eredményes pályafutást tudhat magáénak. Aitor Karanka, a Real Madrid egykori háromszoros Bajnokok Ligája-győztes védője, aki jelenleg az UEFA technikai megfigyelője és elemzője, a szövetség hivatalos oldalán kiemelte, a Liverpool sikereinek jelenleg Szoboszlai remek játéka az alapja.

„Döntő tényező egy találkozón, hogy milyen minőségű játékos végzi el a pontrúgásokat.”

Ha választanom kellene, akkor a csapatomban mindenképpen ott lenne Szoboszlai, aki képes pontosan oda íveli a labdát, ahová az edzéseken eltervezték és amit sokszor elgyakoroltak.

„Mert a futball alapigazsága, hogy lehet akárhány jól fejelő játékosod, ha egy sincs olyan, aki pontosan a fejükre varázsolja a labdát” – közölte az UEFA.com kérdésére Karanka.