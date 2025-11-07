Szoboszlai a csúcson? Már a Real háromszoros BL-győztese is őt isteníti

Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Ismét lehet szavazni a Liverpool hivatalos honlapján, ezúttal a szurkolók október legszebb góljára adhaják le a voksaikat. Természetesen ismét a jelöltek között van Szoboszlai Dominik, ugyanis szemet gyönyörködtető találatot ért el az Eintracht Frankfurt elleni BL-meccsen. Az biztos, a magyar válogatott csapatkapitánya felért eddigi pályafutása csúcsára, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a kedden legyőzött Real Madrid korábbi háromszoros BL-győztes védője, Aitor Karanka a Vörösök alapjátékosának nevezte Szoboszlait, akinek precizitása kulcsfontosságú a csapatjáték szempontjából.

Molnár László
2025. 11. 07. 7:41
Szoboszlai Dominik már nemcsak nélkülözhetetlen a Liverpool csapatában, hanem a PL-címvédő egyik, ha nem a legjobb játékosa
Szoboszlai Dominik már nemcsak nélkülözhetetlen a Liverpool csapatában, hanem a PL-címvédő egyik, ha nem a legjobb játékosa Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
Kedd este a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ezzel Arne Slot és a csapat is csattanós választ adott azokra a felvetésekre, miszerint krízis és edzőkérdés lenne a Mersey partján. Ugyanakkor a magyarok számára még ennél is sokkal fontosabb volt az, hogy ezúttal is Szoboszlai Dominik bizonyult a Vörösök legjobbjának, dacára annak, hogy az UEFA nem a gólpasszt adó magyar játékost, hanem a győztes találat szerzőjét, Alexis Mac Allistert jelölte a meccs embere címre. Magán a mérkőzésen öt lövéssel jelentkezett az ezúttal támadó középpályás szerepkörében villogó játékos, amiből négy el is találta a kaput.

Szoboszlai a Real elleni BL-meccsen is a Liverpool legjobbja volt
Szoboszlai a Real elleni BL-meccsen is a Liverpool legjobbja volt. Fotó: News Images/Alfie Cosgrove

Már nem is csodálkozunk rá arra, ha valaki kiemeli a 25 éves játékos fontosságát, kulcsszerepét a Liverpool játékában. Az idén több poszton is bevetett Szoboszlai – volt már jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás – eddig pazar évet tudhat maga mögött.

Szoboszlai Dominik  statisztikái a 2025/26-os szezonban:

  • értéke: 85 millió euró,
  • két gól, öt gólpassz fűződik eddig a nevéhez,
  • négyszer választották meg a mérkőzés legjobb játékosának,
  • augusztusban ő lőtte a hónap legszebb gólját (Arsenal).

Nos, a fentiek tükrében nem véletlen, hogy újabb világsztár figyelt fel a játékosra, aki ráadásul a klubfutballban igencsak eredményes pályafutást tudhat magáénak. Aitor Karanka, a Real Madrid egykori háromszoros Bajnokok Ligája-győztes védője, aki jelenleg az UEFA technikai megfigyelője és elemzője, a szövetség hivatalos oldalán kiemelte, a Liverpool sikereinek jelenleg Szoboszlai remek játéka az alapja.

„Döntő tényező egy találkozón, hogy milyen minőségű játékos végzi el a pontrúgásokat.”

Ha választanom kellene, akkor a csapatomban mindenképpen ott lenne Szoboszlai, aki képes pontosan oda íveli a labdát, ahová az edzéseken eltervezték és amit sokszor elgyakoroltak.

„Mert a futball alapigazsága, hogy lehet akárhány jól fejelő játékosod, ha egy sincs olyan, aki pontosan a fejükre varázsolja a labdát” – közölte az UEFA.com kérdésére Karanka.

Szoboszlai Dominik az Eintracht Frankfurt ellen lőtt gólja újra a hónap legszebb találata lehet
Szoboszlai Dominiknak az Eintracht Frankfurt ellen lőtt gólja újra a hónap legszebb találata lehet. Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Ráadásul a magyar játékos – akit lassan-lassan a szurkolók is a Vörösök legjobbjának tartanak – újabb elismerésben részesülhet. Ugyanis a Liverpool hivatalos honlapja a szokásoknak megfelelően meghirdette, a szurkolók döntsék el, vajon melyik találat lett októberben a hónap gólja. Ezúttal 12 mesteri találatból választhatnak azok, akik szavazni akarnak, és ezek között a gólok között ott található Szoboszlainak az Eintracht Frankfurt elleni BL-meccsen lőtt szenzációs találata is.

A Liverpoolra és Szoboszlaira vasárnap újabb nagy megmérettetés vár, ugyanis a bajnokság második helyén álló Manchester City otthonában lépnek pályára a Vörösök. Maga a rangadó magyar idő szerint 17 óra 30 perckor kezdődik és a találkozót követően Szoboszlai és Kerkez Milos is útra kel, hiszen jön a válogatott szempontjából sorsdöntő két vb-selejtező az örmények és az írek ellen.

 

