Marco Rossi legjobb utódja alighanem éppen Marco Rossi lehetne

„Nehéz jelen pillanatban bármit mondani, és nekem személyesen is nagyon nehéz a jövőre gondolni. Óriási szomorúság ez, nem találom a szavakat. Nagyon sajnálom, nagyon sajnáljuk…” Marco Rossi szemlátomást kereste a szavakat, harcolt a benne dúló érzelmekkel az írek elleni, vasárnapi elveszített világbajnoki selejtező után. A 96. percben kapott góllal elszenvedett 3-2-es vereség azt jelentette, hogy egymást követően tizedszer sem lehet ott a világbajnokságon a magyar válogatott, hiszen a csoportban a harmadik helyen végzett, és így nem mehet tovább a pótselejtezőkre.

Marco Rossi játékosai nem hitték el, ami történt az írek ellen Fotó: Mirkó István

Marco Rossinak még érthetően nehéz a jövőjére gondolnia, az idézett szavakhoz annyit tett még hozzá, hogy hamarosan le kell ülnie a szövetség vezetőivel beszélgetni a hogyan továbbról. Azaz a jövőről. Egy szövetségi kapitány esetében ez az állásának a sorsát is jelenti, kezdeményezze a szerződés felbontását bármelyik fél is. Ilyen látványos és fájdalmas kudarcot követően nem könnyű higgadtnak maradni és a döntésekből kizárni az érzelmeket, még inkább az indulatokat, ám a magyar labdarúgás helyzetében ez elengedhetetlen. Mexikó után 1986-ban elkövettük ezt a hibát, és szanaszét kergettünk egy remek csapatot, kapitánytól a masszőrig, mert mindenki személyes sértésként élte meg a csúfos szereplést – ezt most jó lenne elkerülni.

Marco Rossi gyenge évet produkált az idén

Ám tegyük fel, Marco Rossi vagy az MLSZ úgy véli, ennél tovább nincsen értelme a közös munkának. A puszta tényekből kiindulva ez nem lenne meglepő: a magyar válogatott 2025-ben a tíz meccséből mindössze hármat nyert meg, 2020 óta most először fejezzük be az évet több vereséggel, mint győzelemmel, és százalékos arányban is a mostani volt a leggyengébb év, amióta az olasz szakember irányítja a csapatot,

az elmúlt két évben tétmeccsen már egyetlen, a mieinknél magasabban jegyzett válogatottat sem tudtunk legyőzni, szemben a korábbi évekkel, a mieinkkel nagyjából hasonló szintre tehető ellenfelek közül is a 2024-es Eb-től számolva csak kettőt tudtunk megverni, a skótokat és a bosnyákokat,

itthon viszont az ilyen szintű csapatok közül egyet sem. És ami mindennek a következménye: a Nemzetek Ligájában kiestünk az A divízióból, a vb-selejtezőkön pedig a semmire sem jó harmadik helyen kötöttünk ki.