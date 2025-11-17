Kiderült, így áll össze a magyar válogatott jövő évi programja

magyar válogatottprogramNemzetek Ligája

Az írek elleni fájdalmas vereség volt a nemzeti csapat utolsó meccse 2025-ben. A vb-selejtezős kiesés után összeállni látszik a magyar labdarúgó-válogatott 2026-os programja, ám jelenleg sok kérdőjel van még. Ami biztos: jövőre a Nemzetek Ligájában szerepel a csapat.

Sallai Roland és a magyar labdarúgó-válogatott akár a jövő évi Nemzetek Ligájában is találkozhat Írországgal. Fotó: Polyák Attila
Tovább kell várni a visszatérésre. A magyar labdarúgó-válogatott 1986-ban szerepelt legutóbb világbajnokságon, és vasárnap eldőlt, hogy a negatív széria 2026-ban sem fog megszakadni, miután Marco Rossi szövetségi kapitány csapata egy hosszabbításban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőt érő második helyről visszaesett a harmadikra a kvalifikációs csoportjában. A fájdalmas vereség és kiesés után egyúttal körvonalazódni látszik a nemzeti csapat jövő évi menetrendje.

A magyar labdarúgó-válogatott és a képünkön látható Szalai Attila padlóra került az írek elleni, vasárnapi vereség után
A magyar labdarúgó-válogatott és a képünkön látható Szalai Attila padlóra került az írek elleni, vasárnapi vereség után (Fotó: Mirkó István)

 

Négy felkészülési meccset vívhat a magyar labdarúgó-válogatott

Ami biztos: márciusban pótselejtezők helyett felkészülési találkozók várnak a válogatottra, amely a nemzetközi szövetség (FIFA) versenynaptára szerint 23–31. között léphet majd pályára. Az ezt követő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a vb-t megelőzően. Itt két újabb felkészülési találkozóra van lehetősége a magyar együttesnek – az ellenfelek kiléte egyelőre még nem ismert.

A legelső meccset megelőzően lesz még egy fontos esemény, ami nem más, mint a szeptemberben kezdődő következő Nemzetek Ligája-sorozat sorsolása február 12-én.

 

Írország újra jöhet a Nemzetek Ligájában

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az idén elveszítette a Törökország elleni osztályozót, ezzel kiesett az A ligából, és a következő kiírást a B divízióban kezdheti meg. A magyar válogatott az egyes kalapból várja az ellenfeleit, így biztosan nem kerülhet össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel.

A lehetséges ellenfelek közül a második kalapból Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria vagy Ukrajna, a harmadikból Szlovénia, Georgia, Írország, esetleg Románia, míg a negyedikből Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Koszovó érkezhet.

A 2026/2027-es NL jövő szeptemberben kezdődik. A résztvevőkre az első, szeptember 23. és október 5. közötti időszakban négy, a második, november 11. és 16. közöttiben pedig két mérkőzés vár. A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A ligába, a negyedikek pedig kiesnek a C-be. A másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra már 2027. március 25 és 30. között kerül majd sor.

Az Origo Szpíker korner friss adásának vendége a korábbi szövetségi kapitány, Csank János volt:

