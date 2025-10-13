Döbbenetes bejelentést tett a románok szövetségi kapitánya a drámai győzelem után

A klubszimpátia miatt erősen megosztott román drukkerek szokatlan egységben buzdították a csapatukat az Ausztria ellen Bukarestben játszott találkozón, talán ennek is köszönhető, hogy Mircea Lucescu csapata az utolsó pillanatokig elszánta n küzdött, aminek meg is lett az eredménye: a 95. percben Virgil Ghita befejelte Ianis Hagi jobb oldali beadását. Románia ezzel a góllal győzött 1-0-ra, így továbbra is nyílt a verseny a vb-selejtezők H csoportjában.

A román válogatott legyőzte Ausztriát, hatalmas a mámor Bukarestben, Mircea Lucescu szövetségi kapitány mégis a lemondásával fenyegetőzik Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A mérkőzésről írt tudósításban részletesen taglaltuk a H csoport esélyeit. Esetleges győzelemmel az osztrákok lényegében már kijutottak volna a 2026-os vb-re, a románoknak viszont vereség esetén is maradt volna esélyük a második helyre. A román válogatott sikere dacára Ausztria továbbra is az első, a második Bosznia-Hercegovina előtt kettő, míg a harmadik Románia előtt viszont öt pont az előnye, ezért is döbbentett meg mindenkit Bukarestben Mircea Lucescu bejelentése.

Mircea Lucescu ezt aligha gondolta végig

Ha nem jutunk ki közvetlenül a világbajnokságra, a rájátszásra átadom a helyem másnak

– jelentette ki Mircea Lucescu a román sajtó döbbenetére.

Nos, ha ez a helyzet, akkor a román szövetség vezetői jól teszi, ha máris keresik Mircea Lucescu utódját.

Vessünk egy pillantást a H csoport állására:

Ausztria 15 pont/6 mérkőzés Bosznia-Hercegovina 13/6 Románia 10/6 Ciprus 8/7 San Marino 0/7

A román válogatott sorsa mások kezében van

A hátra lévő két fordulóban Ausztria előbb Ciprusra látogat, majd Boszniát fogadja. Bosznia Romániát fogadja, majd Ausztria vendége lesz. Románia előbb Boszniában vendégeskedik, zárásként San Marinóval szórakozik. Románia csak az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén végezhet a H csoport élén:

Románia legyőzi Boszniát és San Marinót

Bosznia legyőzi Ausztriát

Ausztria Ciprustól is kikap, nemcsak Boszniától.

Erre bizony csekély az esély, a románok sorsa már nincs a saját kezükben. Mircea Lucescu vajon mindezt végig gondolta?

A playoff viszont lényegében garantált a románoknak. S ehhez még nem is kell feltétlenül a második helyen végezniük a H csoportban, a Nemzetek Ligája C osztályában ugyanis megnyerték a 2. csoportot.