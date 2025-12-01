A keretből kimaradt Varga Barnabás menedzsere reagált Robbie Keane szavaira

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a Fenerbahce elleni Európa-liga-döntetlenhez képest a középpályán és a támadósorban is jelentős változásokat eszközölt Felcsúton, Varga Barnabás a keretben sem volt a Puskás Akadémia ellen. Az ír szakember a találkozó előtt azt állította, hogy a magyar válogatott csatára fáradtság miatt maga kérte a pihentetését, majd a találkozó után Keane dühösen reagált azokra a vádakra, miszerint Varga az esetleges eligazolása miatt hiányzott.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője vasárnap nem számított Varga Barnabás játékára (Fotó: Fradi.hu)

Varga Barnabás menedzsere megerősítette Robbie Keane állítását

Sajtóhírek szerint ugyanis külföldről kapott ajánlatokat a 31 éves futballista, de ezeket az edzője tagadta. Az idény során 24 tétmérkőzésen 19 gólnál járó játékos menedzsere, Paunoch Péter tiszta vizet öntött a pohárba.

– Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni – nyilatkozta Paunoch a Nemzeti Sportnak, majd a menedzser reagált az átigazolási pletykákra is.

Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt.

A piacok január közepén, másfél hónap múlva nyitnak, nem vagyunk semmiről lekésve, nincs itt az ideje, hogy erről tárgyaljunk. Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig, hiába múlt el harmincéves, ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.