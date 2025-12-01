NB IDebrecenszűcs tamás

Friss hír érkezett a súlyos sérülést szenvedett magyar futballista állapotáról

Kezdjük a legfontosabbal: Szűcs Tamás felépülése a megfelelő ütemben zajlik. A Debrecen húszéves középpályása csapata pénteki, Nyíregyháza elleni NB I-es meccsén szenvedett agyrázkódást, a bajnoki listavezető klub hétfői közlése szerint viszont azóta jobban van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 15:00
Szűcs Tamás (labdával) csapata pénteki NB I-es meccsén sérült meg. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Súlyos sérülés borzolta a kedélyeket a Nyíregyháza és a Debrecen pénteki rangadóján. A 3-0-s vendégsikerrel zárult NB I-es találkozó 15. percében, egy ütközést követően Szűcs Tamás a földre rogyott, majd ápolni kellett, később pedig vastaps közepette, hordágyon hagyta el a pályát. A labdarúgót kórházba szállították, mint kiderült, agyrázkódást szenvedett – elmondása szerint semmire sem emlékezett.

A Debrecen játékosa, Szűcs Tamás hordágyon hagyta el a pályát a pénteki NB I-es rangadó első játékrészében
A Debrecen játékosa, Szűcs Tamás hordágyon hagyta el a pályát a pénteki NB I-es rangadó első játékrészében (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Katona Ákos)

 

Állapotjelentés az NB I listavezetőjének honlapján

Hétfőn Szűcs klubja, a 15 forduló után listavezető DVSC a hivatalos honlapján számolt be a fiatal futballista aktuális állapotáról.

Játékosunk megszédült, hordágyon kellett levinni, le is kellett cserélni. Az eset után kórházba szállították, de haza tudott térni a csapattal. A vizsgálatok kimutatták, hogy agyrázkódást szenvedett, szerencsére jobban van, már lábadozik. Felépülése a megfelelő ütemben zajlik

 – olvasható a közleményben.

A debreceni együttes jelenleg hárompontos előnnyel előzi meg a második helyezett Ferencvárost, amely azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott – ezt csütörtökön, Kisvárdán pótolja. A DVSC legközelebb december 6-án, szombaton vív bajnokit, akkor Debrecenben a Puskás Akadémia ellen.

