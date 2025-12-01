Friss hír érkezett a súlyos sérülést szenvedett magyar futballista állapotáról

Súlyos sérülés borzolta a kedélyeket a Nyíregyháza és a Debrecen pénteki rangadóján. A 3-0-s vendégsikerrel zárult NB I-es találkozó 15. percében, egy ütközést követően Szűcs Tamás a földre rogyott, majd ápolni kellett, később pedig vastaps közepette, hordágyon hagyta el a pályát. A labdarúgót kórházba szállították, mint kiderült, agyrázkódást szenvedett – elmondása szerint semmire sem emlékezett.

A Debrecen játékosa, Szűcs Tamás hordágyon hagyta el a pályát a pénteki NB I-es rangadó első játékrészében (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Katona Ákos)

Állapotjelentés az NB I listavezetőjének honlapján

Hétfőn Szűcs klubja, a 15 forduló után listavezető DVSC a hivatalos honlapján számolt be a fiatal futballista aktuális állapotáról.

Játékosunk megszédült, hordágyon kellett levinni, le is kellett cserélni. Az eset után kórházba szállították, de haza tudott térni a csapattal. A vizsgálatok kimutatták, hogy agyrázkódást szenvedett, szerencsére jobban van, már lábadozik. Felépülése a megfelelő ütemben zajlik

– olvasható a közleményben.

A debreceni együttes jelenleg hárompontos előnnyel előzi meg a második helyezett Ferencvárost, amely azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott – ezt csütörtökön, Kisvárdán pótolja. A DVSC legközelebb december 6-án, szombaton vív bajnokit, akkor Debrecenben a Puskás Akadémia ellen.