Szoboszlai ellenállt a szaúdi pénznek, de most szembe kell néznie vele

A PIF első igazán nagy futballbefektetése azonban a Newcastle United volt, amelyet két év alatt eljuttatott a BL-be. A Premier League előző idényében a csapat épp a Liverpoolt megelőzve végzett a negyedik helyen a bajnokságban, s ezzel 2002 óta először jutott be a legrangosabb európai kupába, a Liverpool meg 2016 óta először maradt ki onnan. A szaúdiak nem sajnálták a pénzt a Newcastle megerősítésére, az elmúlt két évben máris 468 millió eurót költöttek új igazolásokra. Szoboszlai árát is gond nélkül kifizethették volna, de a jelek szerint mindenkit mégsem vehetnek meg kilóra.

Olasz középpályás lett a B-terv a Newcastle-nél

Így aztán be kellett érniük Sandro Tonalival, akiért hasonló összeget, 64 millió eurót fizettek az AC Milannak, a hírek szerint az olasz válogatott középpályás lett az új kiemelt célpontjuk, miután Szoboszlaival bonyolódni kezdett a helyzet. Tonalit a Liverpool edzője, Jürgen Klopp is kiemelte a két csapat mai, egymás elleni meccse előtt.

– A Newcastle hihetetlenül erős csapat, teljesen megérdemelten kvalifikálta magát az előző idényben a BL-be – idézte a német mestert a Liverpool hivatalos honlapja. – Eddie Howe irányítása alatt nagy fejlődésen mentek át, valamint remekül igazoltak ezen a nyáron is. Nem akarok senkit sem kihagyni, de talán a két legkiemelkedőbb játékos ebben az átigazolási időszakban Tonali és Harvey Barnes voltak.

Persze a Liverpool is sokat költött a nyáron, de még így is kevesebbet, mint a Newcastle (132 millió euró vs. 152 millió). A legtöbbet Szoboszlai megszerzésére áldozta Klopp együttese, és eddig a magyar játékos is kapta a legtöbb elismerést az újak közül – legutóbb, a Bournemouth ellen már a meccs emberének is megválasztották.

David Beckham modern, magyar kiadása?

– Ő napjaink David Beckhamje – dicsérte Szoboszlait a napokban volt salzbrugi és lipcsei edzője, legutóbb a Leeds Unitednél dolgozó Jesse Marsch a The Telegraph cikkében. – Ha a labda a jobb lábán van, oda rúgja, ahova csak akarja. Amilyen precízen és amilyen erővel meg tudja rúgni a labdát, az elképesztő. Van, amiben jobbnak érzem Beckhamnél, mert mozgékonyabbnak és dinamikusnak tartom Szoboszlait.

Az amerikai edző megerősítette, tartja korábbi kijelentését, miszerint Szoboszlai a maga nemében ugyanakkora tehetség, mint a Premier League előző idénybeli gólkirálya, a Manchester City klasszisa, Erling Haaland, aki ugyanúgy a játékosa volt Salzburgban.

– Szoboszlai és Haaland sem rettent meg semmitől, és közeli barátok lettek, mert a legnagyobb színpadra vágytak. Tudták, hogy oda tartoznak – fogalmazott Marsch, aki felidézte, hogy a norvég csatártól vette át a magyar középpályás az igazán profi munkamorált, aminek következtében folyamatosan edzeni és analizálni akart, hogy lássa, miként válhat jobbá. – Amikor valami így átkattan egy játékosban, és ilyen szintű önértékeléssel bír, akkor egy edző azt érezheti, hogy elvégezte a munkát, és innentől a futballista sínen van.

Szoboszlai mindössze két meccs után már alapembernek tekinthető a Liverpoolban, és a bajnokságot egy-egy győzelemmel, illetve vereséggel kezdő Newcastle ellen megmutathatja a szaúdiaknak, hogy mi az, ami pénzen nem megvásárolható.

Premier League, 3. forduló:

Vasárnap

Burnley-Aston Villa 15.00 (Spíler 2)

Sheffield United-Manchester City 15.00 (Spíler 1)

Newcastle United-Liverpool 17.30 (Spíler 1) Korábban:

Arsenal-Fulham 2-2

Brentford-Crystal Palace 1-1

Everton-Wolverhampton Wanderers 0-1

Manchester United-Nottingham Forest 3-2

Brighton-West Ham United 1-3

Bournemouth-Tottenham Hotspur 0-2

Chelsea-Luton Town 3-0

Borítókép: Szoboszlai Dominik kis híján a Newcastle játékosa lett a nyáron, de a Liverpool mezét választotta (Fotó: MTI/AP/Rui Vieira)