Dárdai Pál és fiai visszavágtak a kritikusoknak, kiütéssel nyert a Hertha

Érthető okokból nem volt jó a hangulat a Hertha háza táján az utóbbi időben, hiszen a Bundesligából az előző idény végén kiesett fővárosi klub Dárdai Pál vezetésével sokkolóan gyenge eredményekkel kezdte a másodosztályt. Az első három fordulóban három vereség és nulla szerzett gól volt a Hertha mérlege, amely a mezőny egyetlen csapataként állt pont és találat nélkül a tabellán.

Dárdai Pál végre újra góloknak és győzelemnek örülhetett a Hertha élén. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai a gyenge eredmények mellett a fiai miatt is élő céltábla lett, hiszen mindhárom gyermeke, Palkó, Márton és Bence is az első keret tagja, és mindannyiukat bátran pályára küldi. A Greuther Fürth elleni bajnoki előtt tartott sajtótájékoztatón magyarázkodnia is kellett, állítólag ugyanis rosszat tesz az öltözői légkörnek, hogy kivételezik a fiaival. Dárdai ezt a feltételezést élesen visszautasította.

Dárdai Pál azonnal lemond, ha valaki bizonyítja a kivételezést

– Ez hazugság! – kelt ki magából, majd a lemondását is felajánlotta, ha valaki bizonyítja a vádat. – Számomra ez már lassan felér egy zaklatással. Tiszta a lelkiismeretem. Bence U17-es Európa-bajnok, Palkó a Herthával lett ifjúsági bajnok, Mártonnak van a legmagasabb piaci értéke a Herthánál, és ezeknél a dolgoknál csak a teljesítmény számít. Ha valamelyik játékosom azt látja, hogy előnyben részesítem valamelyik fiamat, akkor jelentse a vezetőségnek vagy akár személyesen nekem. Akkor azonnal le is mondok!