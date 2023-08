„Már az sem lenne kínosabb, ha Dárdai a feleségét is betenné a csapatba”

A Hertha két forduló után pont és rúgott gól nélkül áll a német másodosztályban, miután a Bundesliga II első fordulójában Düsseldorfban 1-0-ra kapott ki, majd pénteken az újonc Wehen Wiesbaden ellen egy hosszabbításban kapott góllal újra 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán. Mint megírtuk, Dárdai Pál vezetőedző abba kapaszkodott az értékelésében, hogy a statisztikai mutatókban felülmúlták ellenfelüket, és még alakulóban van az új csapat. Ezen azonban kiakadtak a Hertha szurkolói, akik a klub Facebook-oldalán rátámadtak a magyar edzőre.

Dárdai Palkó miatt is össztűz alá került Dárdai Pál. Fotó: Hertha

– Negyvenhét éve járok Hertha-meccsekre, de Dárdai csak hülyeségeket beszél… A madárijesztő foci sosem vált be, ez a meccs minden tekintetben szegénységi bizonyítvány volt. Felülről bűzlik a hal, Dárdainak, Webernek és Bernsteinnek mihamarabb mennie kell, különben a Herthának annyi. Szomorú, mivé vált a szeretett klubom – fakadt ki Ollis, aki tehát Dárdai mellett a sportigazgatót és az elnököt is elküldené.

– Abszolút legenda játékosként, de nagyon rossz edzőnek – jelentette ki Dennis, de persze voltak olyanok is, akik Dárdai védelmére keltek: – Vicces, hogy két meccs után már mindenki kikezdi Dárdait. Valóban: Covic, Korkut, Klinsmann és Schwarz idején minden jobb volt – emlékeztette szurkolótársait Stefan arra, hogy nem Dárdai volt a legnagyobb felelős abban, hogy a Hertha a másodosztályba süllyedt, hanem a felsorolt elődei, akik a Hertha szintjén soha nem látott pénzbőséggel sem tudtak mit kezdeni, és alapvetően rosszabb eredményeket értek el, mint Dárdai az első két vezetőedzői korszakában Berlinben.

A három Dárdai fiú esete veri ki a biztosítékot

Dárdai Pál a legtöbb támadást azért kapja, mert három fiát is játszatja a csapatban. Dárdai Palkó és Dárdai Márton is nála debütált a Bundesligában, előbbit idén nyáron alighanem az ő kérésére hozta vissza a Hertha Fehérvárról, utóbbi pedig csak az apja irányítása alatt kapott sok játéklehetőséget a klubban. A nyáron a legifjabb Dárdai fiú, Bence is csatlakozhatott a profi kerethez, és bátyjaihoz hasonlóan ő is pályára lépett az idény eddigi mindkét meccsén.

– Túl sokáig fogják megtartani ezt behatárolt képességű edzőt. Azt kapjuk, amit rendeltünk. Csak visszateszi a gyerekeket a kirakatba – mérgelődött Manuel, akit többen lehűtöttek Dárdaiék védelmére kelve. – Te kit választanál Palkó vagy Márton helyett? – tette fel a költői kérdést Baris, aki szerint egyszerűen nincsenek jobb játékosok a Hertha keretében.