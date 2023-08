Világrekordösszegért vette meg Willi Orbán védőpárját a Manchester City

Hivatalos honlapján jelentette be az elmúlt idényben triplázó Manchester City Josko Gvardiol érkezését. – Gyerekkori álmom válik valóra azzal, hogy Angliában futballozhatok – nyilatkozta a 21 éves horvát középhátvéd. – Aki látta a Cityt játszani az előző idényben, az tudja, hogy a világ legjobb csapata. Varázslatos lesz együtt dolgozni Peppel, még nem vagyok a csúcson, és biztos vagyok benne, hogy a világ legjobb edzőjének az irányításával tovább fejlődhetek.

Josko Gvardiol levetette a Lipcse mezét, a Manchester City az új csapata. Fotó: AFP/Christof Stache

Gvardiol tavaly világbajnoki bronzérmes volt a horvát válogatottal, az elmúlt két idényben pedig alapembere volt az RB Leipzig csapatának, amelyben többnyire a magyar válogatott Willi Orbán volt a párja a védelem közepén. Gvardiol 2021 nyarán 18,8 millió euróért szerződött a Dinamo Zagrebtől Lipcsébe, ahonnan most kilencvenmillió euróért került Manchesterbe. Ezzel megdöntötte Harry Maguire világrekordját, akiért a Manchester United 87 milliót fizetett a Leicester Citynek – immáron Gvardiol a világ valaha volt legdrágább védője.

Miből lesz a cserebogár? Gvardiol 2020 nyarán még a horvát bajnok Dinamo színeiben lépett pályára az Üllői úton a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A Szergej Rebrov vezette Fradi 2-1-re győzött azon a meccsen, továbbjutott és végül a BL-csoportkörbe került. A Dinamo elleni sikerben nagy szerepet játszott Gvardiol látványos hibája: 1-1-es állásnál a felezővonalnál lelopta a lábáról a labdát Myrto Uzuni, aki ziccerig futott és nem is hibázott.

A horvát védőt már korábban is becézték úgy, hogy „Gvardiola”, utalva arra, hogy a vezetékneve nagyon hasonlít Pep Guardioláéra. Ezt a viccet a Manchester City is elsütötte, a BL-címvédő együttes egy olyan videóval jelentette be a horvát érkezését, amelyben Guardiola az önmaga és újdonsült védője nevével játszik.

Ki lehet Orbán új védőtársa Lipcsében?

Gvardiol elvesztése érzékenyen érintheti a Lipcsét, amelyből ugyancsak Angliába távozott ezen a nyáron Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Christopher Nkunku (Chelsea) is az alapemberek közül. A Lipcsének volt ideje felkészülni Gvardiol távozására, amely már több mint egy hónapja lógott a levegőben, és már igazolt is egy új középhátvédet.