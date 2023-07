Szoboszlai távozása csak egy a Lipcse szaporodó gondjai közül

Négy olyan távozó futballistáról van szó, akik nem a „futottak még” kategóriába tartoztak, hanem abszolút vezéregyéniségek voltak Lipcsében. Ha ehhez hozzávesszük, hogy André Silva, Benjamin Henrichs, Mohamed Simakan és Marcel Halstenberg elvesztésére is van esély a nyáron, akkor gyakorlatilag új csapatot kell építenie Marco Rosénak. A középcsatár Silva a Lazióba tart és csapat szezon előtti edzőtáborát is kihagyja, Madridban kezelteti a sérülését, a két szélső védő, Henrichs és Simakan az Arsenal kívánságlistáján szerepel, a Lipcsét 2015 óta erősítő Halstenberg pedig személyes okokra hivatkozva szeretne visszatérni nevelőklubjába, Hannoverbe. Folynak a tárgyalások.

Ki akarna elveszteni ilyen kvalitású játékosokat?

– Megértem, hogy a szurkolók csalódottak és aggódnak – jelentette ki Eberl, a lipcsei sportigazgató. – Egyetlen klub, egyetlen vezető és egyetlen edző sincs ezen a bolygón, aki el akarna veszíteni ilyen kvalitású játékosokat. De minderre fel vagyunk készülve. Megígérhetem, hogy újra topkategóriás, izgalmas csapatot építünk. A Lipcse már az én időm előtt is mindig megfelelően pótolta a nagy távozókat, és most is ezen dolgozunk.

Abban igaza van Eberlnek, hogy volt már hasonló válságszagú nyár Lipcsében: 2021-ben egyszerre távozott a vezetőedző, Julian Nagelsmann, a védelem oszlopa, Dayot Upamecano, a csapatkapitány, Marcel Sabitzer (mindhárman a Bayernbe) és Ibrahima Konaté (Liverpool). Akkoriban érkezett a csapathoz többek közt Gvardiol, és lényegében Szoboszlai is új igazolásnak volt tekinthető, mert a kezdeti sérülése után akkor kezdett el játszani. Most ők mennek el, és mások kapják meg az esélyt. Ez az élet rendje, de nagy kérdés, hogy ezúttal kik lesznek az új fiúk, és hogy ők is meg tudják-e ragadni a lehetőséget.

Willi Orbán még a pihenőjét tölti:

A léc magasan van. Gvardiol nemcsak a Bundesligában, a horvát válogatottban is bizonyított, tavaly az ő gólja bronzérmet ért a katari vb-n, Nkunku az elmúlt két idényben a Lipcse házi gólkirálya volt, Szoboszlai meg amellett, hogy a legtöbb gólpasszt (13) adta az együttesben az elmúlt évadban, ő vágta ki a legtöbb sprintet (863) is a bajnokságban. Nehéz lesz őket pótolni.

Kikkel igyekeznek feledtetni a távozókat?

Ami biztos, hogy a Lipcse 24-24 millió euróért már megvette Christoph Baumgartnert (Hoffenheim) és Benjamin Seskót (Salzburg), húszmillióért Nicolas Seiwaldot (Salzburg), valamint kölcsönbe érkezett Fabio Carvalho (Liverpool). Támadó középpályásként a 23 éves, osztrák válogatott Baumgartner lehet Szoboszlai egyik utódjelöltje – ő a legutóbbi idényben hét-hét gólt és gólpasszt jegyzett a Bundesligában –, a másik pedig a húszéves, portugál Carvalho. A 22 éves, osztrák válogatott Seiwald a honfitársa, Laimer helyét veheti át a középpályán, Nkunku góljait pedig a Lens színeiben legutóbb 21 találatot jegyző Lois Opendával pótolnák, de ezt az üzletet még nem ütötték nyélbe. A legizgalmasabb lipcsei igazolás eddig Sesko, a mindössze húszéves, szlovén válogatott csatár, aki Salzburgban 16 góllal zárta az osztrák Bundesliga-szezont.

Benjamin Sesko a Lipcse egyik nagy fogása ezen a nyáron. Forrás: Facebook/RB Leipzig

– Nem veszíthetjük el a fejünket, pozitívak és nyugodtak vagyunk – fogalmazott Marco Rose vezetőedző, aki az újak közül főleg Seskót dicsérte, aki szerinte óriási tehetség. – Bizonyos területeken jobbak akarunk lenni, mint az előző idényben. Sok célt tűztünk ki magunk elé, és el fogjuk érni őket.

A Lipcse az elmúlt éveknek úgy vágott neki, hogy versenyre kel a bajnokságot immáron tizenegy éve uraló Bayern Münchennel, de a sok változás fényében most vélhetően azzal is beérnék a drukkerek, ha jövő ilyenkor ugyanúgy a Bajnokok Ligája-szereplésre készülne az együttes, azaz ismét a top négyben végezne a Bundesligában.

Hogyan alakul a Lipcse nyári programja?

A csapat egy része, köztük Gulácsi már részt vett a felkészülés kezdetén szokásos állapotfelmérő teszten, a pihenőről később visszatérő játékosok, így Orbán is jövő kedden esnek át ezen. A Lipcse július 20. és 28. között Olaszországban, a dél-tiroli Bruneckben edzőtáborozik, itt 25-én az Udinese ellen játszik edzőmeccset, majd 28-án egy négycsapatos tornán vesz részt az Innsbruck, a Werder Bremen és az Ipswich Town ellen. Az idény első tétmeccse augusztus 12-én a német Szuperkupán vár a csapatra, amikor Münchenben a bajnoki címvédő Bayern lesz a kupagyőztes lipcseiek ellenfele. A Bundesliga első fordulójában, augusztus 19-én a Bayer Leverkusen otthonában rögtön nehéznek ígérkező mérkőzéssel kezd az együttes.

Borítókép: Gulácsi Péter és Willi Orbán továbbra is a Lipcse csapatát erősíti (Fotó: Francesco Scaccianoce/NurPhoto/NurPhoto via AFP)