„Reméljük, hogy Szoboszlai készen áll” – megszólalt a Liverpool brazil sztárja

Átalakulóban van a Liverpool kerete, az elmúlt idény szenvedése, az angol bajnokságban elért, csalódást keltő ötödik helyezés után Jürgen Klopp új fejezetet nyit. Ennek jeleként távozott a csapattól Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner és Naby Keita. Ugyanakkor máris érkezett hetvenmillió euróért, a klubtörténet harmadik legdrágább igazolásaként Szoboszlai Dominik és az argentin válogatottal tavaly világbajnok Alexis Mac Allister. Róluk is beszélt a Liverpool középpályájának motorja, Fabinho a klub honlapján.

Fabinho harciassága Szoboszlai Dominiknak is jól jöhet majd a Liverpool színeiben Fotó: Europress/AFP/Glyn Kirk

– Úgy gondolom, hogy három olyan középpályást veszettünk el, akik nagyon fontosak voltak a csapatnak az elmúlt öt vagy hat évben. Fontos, hogy jó játékosokat hoztunk a helyükre, mert szükségünk van rájuk – fogalmazott Fabinho, aki így folytatta:

– Ahogyan mi játszunk, amilyen intenzitással futballozunk, folyamatosan nemcsak három-négy, hanem akár hat játékosra is szükségünk van ezeken a posztokon. Szóval igen, nagyon jó, hogy ketten máris itt vannak velünk. Játszottunk már ellenük korábban, úgyhogy pontosan tudjuk, Szoboszlai és Mac Allister mennyire jó. Örülök, hogy csapattársak lettünk.

Fabinho 2018-ban 45 millió euróért igazolt a Liverpool csapatába a Monacótól, s azóta alapembere Jürgen Klopp együttesének, főszereplője volt a 2019-ben elért Bajnokok Ligája-győzelemnek és az egy évvel későbbi Premier League bajnoki címnek is. A nyári távozók egyben jó barátai is voltak, akikkel sok nagy csatát megvívott közösen.

– Ilyen a futball – reagált Fabinho. – Néha búcsúznunk kell nagyon jó barátoktól is. Most ez a helyzet Bobbyval is (Roberto Firmino beceneve – a szerk.), aki elment, és minden jót kívánok neki, a családjának egyaránt. Most már azokra a játékosokra kell figyelnünk, akik itt vannak velünk. Eddig Szoboszlai és Mac Allister érkezett, akikkel még nem találkoztam, mert kaptak néhány nap extra pihenőt. Reméljük, hogy készen állnak majd a feladatra. Segíteni fogjuk őket a beilleszkedésben és abban, hogy elsajátítsák a csapat filozófiáját a lehető leggyorsabban.

Mikor mutatkozhat be Szoboszlai a Liverpool színeiben?

A Liverpool július 8-án kezdte meg a nyári felkészülést, majd az első edzőmérkőzései az eddig Lipcsében futballozó Szoboszlai számára komfortosnak tekinthető német csapatok ellen lesznek: július 19-én a Karlsruhe, július 24-én a Greuther Fürth lesz az ellenfél.

Július végén a Liverpool Szingapúrba utazik edzőtáborba, ahol a Leicester City és a Bayern München ellen is pályára lép. Az első hivatalos mérkőzés augusztus 11-én, a Premier League első fordulójában vár a csapatra, ekkor a Liverpool az egyik nagy rivális, az elmúlt idényben ugyancsak alulteljesítő Chelsea otthonába látogat. Szoboszlai tehát rangadón mutatkozhat be tétmeccsen a Liverpool színeiben.

Borítókép: Szoboszlai Dominik érkezését a társak is örömmel fogadták (Fotó: facebook.com/LiverpoolFC)