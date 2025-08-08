otthon startkormány hitelkormányrendeletBankmonitorMagyar Péter

A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma

Rengetegen érdeklődnek a hitelek iránt, mióta a kormány bejelentette, hogy újabb intézkedéssel segíti a fiatalok első lakáshoz jutását. A Bankmonitor több mint 800 százalékos növekedést mért a keresletben. Ezzel párhuzamosan a lakásokra kiadott építési engedélyek száma is megugrott. A baloldal viszont azt mantrázza, hogy a kormány terve nem fog sikerülni, és kilőnek majd a lakásárak. Magyar Péteréket azonban a számok is cáfolják.

Kreft-Horváth Márk
2025. 08. 08. 19:49
Az Otthon start program fix 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egy hónap alatt tízszeresére nőtt a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki a Bankmonitor adataiból. – A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a csok plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást – számol be róla a banki közvetítő az oldalán megjelent cikkben. 

Kilőttek a számok, elindult a számolgatás, mindenki a hitelek után érdeklődik. Fotó: Havran Zoltán 

Megemlítik, hogy a kormány július 2-án jelentette be, hogy új, kedvezményes hitelt kínál majd az első lakás megvásárlásához, korlátozás nélkül minden magyar állampolgár számára. A fix 3 százalékos hitel maximális összege 50 millió forint. A piaci lakáshitelek jelenleg hat százalék körül mozognak, így nagy könnyítést jelent majd a lakásvásárlók számára, ha szeptembertől elérhetővé válik a kormány által meghirdetett új konstrukció. – A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó – fogalmaz a Bankmonitor a konstrukcióról. 

A hitelkereslet megugrása a szakportál szerint várható volt, azonban a ténylegesen bekövetkezett keresletcunami a legtapasztaltabb bankárokat is meglepheti.  – A Bankmonitor.hu-n leadott, valós érdeklődések statisztikái (hitelösszeg, rendelkezésre álló jövedelem, megvásárolni kívánt ingatlan értéke és személyes adatok közlése alapján számszerűsített kereslet) azt mutatják, hogy 

egyetlen hónap leforgása alatt a lakosság lakáshitelek iránti kereslete közel tízszeresére ugrott (+879%). 

Az összvolumen növekedésén belül fontos piaci változás, hogy az év elejéhez viszonyítva közel 20 százalékkal emelkedett az egy érdeklődő által felvenni kívánt hitel átlagos összege is – írták. 

Ez azt jelenti, hogy habár a konkrét kormányrendelet csak július 31-én jelent meg, az emberek aktívan érdeklődni kezdtek a kormány által biztosított kedvezményes hitel miatt a lakáshitelpiac iránt. 

Sok lakás épül, másfélszer annyi engedélyt adtak ki, mint tavaly

Úgy tűnik, a kínálati oldalon sem marad majd el a növekedés. A KSH augusztus elején kiadott tájékoztatójában olvasható, hogy a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt 2025 első fél évében, ez 43 százalékkal több, mint 2024 első felében. Az átadott lakások száma egyébként most alacsony, de az új hitel a jelek szerint az építtetők fantáziáját is megmozgatta. 

Megugrott a kiadott építési engedélyek száma is. Fotó: Béres Attila

2025 I. fél évében 5129 lakást vettek használatba, ami 15 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszaki, alacsony bázishoz képest. A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 34, a községekben 17 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,1 százalékkal) az átadott lakások száma.

A kormány cselekszik, a baloldal károg

A kormány egyébként külön egyeztet az önkormányzatokkal is arról, hogy biztosítsanak beépíthető területeket, ahová újabb lakások épülnének. A baloldali mantra szerint, amit Magyar Péter is nagy erőkkel terjeszt, az új hitel felveri majd a lakásárakat. A Tisza Párt vezetője már ott tart, hogy őszig 40 százalékkal emelkednek majd a lakásárak. 

A kormány érvelése szerint viszont a maximalizált 1,5 milliós négyzetméterár, és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem lesz árfelhajtó ereje az intézkedésnek. 

A Magyar Nemzet által megkérdezett szakértők is úgy vélekedtek, hogy a Tisza Párt kommunikációja inkább egy politikai támadás, a valóságban nem várható ekkora árfelhajtó hatás. Persze fontos az is, hogy minél több lakás és ház épüljön, ezzel bővítve a kínálatot is. 

A szakértők egyébként az albérletpiacon is fordulatra számítanak. 

Csökkenhet a bérlői kereslet, és növekedhet a kiadó ingatlanok piaca, emiatt az albérletárak csökkenése is várható az intézkedés bevezetése után.

Abban a Tisza Párton kívül mindenki egyetért, hogy a szeptemberben induló Otthon start kiváló lehetőséget jelent majd a fiataloknak. Magyar Péterék csak a szokásos balos tempót vették fel, nem azt mérlegelik, hogy egy intézkedés jó-e a magyaroknak, hanem támadják amiatt, mert a kormány vezeti be. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

