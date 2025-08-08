Csökkenő albérletárakra számítanak

A fix 3 százalékos hitel célcsoportjába tartozók közül sokan albérletben élnek. Ha ők a támogatást felhasználva ingatlantulajdonhoz jutnak, azzal a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálat alapú modellszámítás szerint ha a budapesti bérlői háztartások tíz százaléka, mintegy húszezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is csökkenhetnek.

Fotó: CSAPO BALÁZS

Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi albérlet esetében akár 40-43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek – írja a Duna House.

Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők, egyebek mellett az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége is befolyásolják, de az irány egyértelmű.

– Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Ezen a ponton érdemes felidézni két piacformáló előzményt. A pandémia időszaka jelentős keresletcsökkenést hozott, így az albérletárak akkoriban akár harminc százalékkal is mérséklődtek, a bérbeadók némelyike pedig haladékot vagy könnyítést adott a bérlőinek. A másik tényező a hozamszint: év elejéig az állampapírok jobb hozamokat kínáltak, mint az ingatlankiadás, ám sok olyan befektető, aki korábban átmenetileg az állampapírokat választotta, visszatért az ingatlanpiacra, ezáltal a bérlakások kínálata nagyobb, mint az előző év azonos időszakában.

A kínálat növekedése a várható hozamot is csökkenti, és árszabályozó tényező is, hiszen ahogyan írtunk róla, a tulajdonosoknak érdekük kiadni a lakásaikat, ha üresen áll, az számukra veszteséget termel, hiszen (valamekkora) rezsit mindenképp kell fizetniük.

Csupán a kereslet-kínálati adatok alapján idén úgy tűnik, a szokásos bérlői roham elmarad, hiszen a korábbiakhoz képest nagyobb a választék nem csupán a leendő egyetemistáknak, hanem azoknak is, akiknek mostanában jár(t) le a szerződésük vagy ár-érték arányban jobb lakhatást választanának. Ebbe a piaci trendbe „illeszkedik bele” vagy érkezik meg az Otthon start, amelynek célja azokat saját tulajdonhoz juttatni, akik egyre nehezebben tudtak belépni az ingatlanpiacra vagy már egyáltalán nem lett volna rá lehetőségük és (jelenleg) többségében bérlők.

A cég friss adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra.

Aki pedig kiadásra vásárol, nemcsak a hitel feltételeivel, hanem a célpiac bérlői igényeivel is jól kell hogy kalkuláljon. Egy túl nagy, elhelyezkedése vagy állapota miatt nehezebben kiadható lakás hosszabb üresjáratot, alacsonyabb megtérülést és így magasabb kockázatot jelenthet. Még támogatott hitel mellett is.