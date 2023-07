A Dárdai család rekordja: apa és három fia egy klubban, a Herthánál

Történelmi pillanat Dárdai Palkó berlini igazolása: a német profi futballban, sőt az egyetemes profi labdarúgás történetében még nem akadt példa arra, hogy egy vezetőedző három fiát is a csapatába állítsa. A Herthánál ez történik: Dárdai Pál az egyszeres magyar válogatott legidősebb fiát, a német–magyar kettős állampolgár Dárdai Palkót, és a most a Fehérvár FC-től megszerzett középpályás két testvérét, Mártont és Bencét is edzheti a német másodosztályú klubnál.

– Hihetetlenül boldog vagyok, hogy ismét a Hertha BSC játékosa lehetek. Futballistaként és emberként is fejlődtem Magyarországon. Kisfiúként mentem el innen, és érett játékosként tértem vissza. Az a célom, hogy sok örömet szerezzek ennek a klubnak, amelynek különlegesek a szurkolói – mondta ifjabb Dárdai Pál.

A Hertha kedd délelőtt jelentette be, hogy szerződtette ifjabb Dárdai Pált. Az egyszeres magyar válogatott játékos hároméves szerződést írt alá.