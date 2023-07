Dárdai a két fiát elvitte az edzőtáborba, a sztárokat nem, a Maffia dühös

Dárdai Pál nem büntetést rótt ki a Hertha sztárjaira. A berlini klub súlyosan eladósodott, a túléléséhez egyrészt jelentős bevételre van szükség a piacképes játékosai eladásából, másrészt az utóbbi évek felelőtlen gazdálkodása során bevállalt szédítő fizetéseket is meg kell spórolni – írja a Bors. A belga válogatott szélső, a Transfermarkt átal 12 millió euróra taksált Dodi Lukébakio nagyon kapós, bejelentkezett érte az Internazionale, a Lazio, a Lille és a Villarreal is, hogy kifizesse a 10-12 millió eurós (3,8-4,5 milliárd forint) vételárát. A Milantól pár éve még 24 millió euróért (9 milliárd forint) megvett lengyel csatártól, Krzysztof Piatektől – akit már csak 7 millió euróra tart a Transfermarkt – ellenben lassan már aprópénzért is szabadulnának a berliniek, hogy ne terhelje tovább a klubkasszát a brutálisan magas gázsija.

Dárdai Pál nincs könnyű helyzetben Forrás: Twitter/Hertha BSC

Dárdai Pál rajtuk kívül több játékosáról is lemondott, így a francia Lucas Tousar (9 millió euró) és a német Suat Serdar (4,5 millió) eurós sem utazott el az edzőtáborba – ők is távozhatnak Berlinből. Dárdai Márton (3,5 millió) biztos pont a Herthában, és bekerült az utazók közé a 17 éves Dárdai Bence is. A Hertha múlt szombaton felkészülési meccsen a svájci Bielben 4-2-re kikapott a svájci Young Boysól, de Dárdai Bence szép gólt lőtt, íme:

Itt pedig már az ausztriai edzőtáborban a csapat:

Dárdai Pál és a Hertha kiáll Toni Leistner mellett

– Néhányaknak otthon kell maradniuk, ahol egy pro-licences edző felügyeletével futó- és labdás edzéseik is lesznek – mondta Dárdai, aki a jelenleg még bő 40 fős keretéből csak 23 mezőnyjátékost és négy kapust vitt magával az Alpokban található Zell am See-be.

Az edzőtáborban ott van a városi rivális, az előző szezonban Bundesliga-negyedik, így Bajnokok Ligája-főtáblás Union Berlint korábban négy évig szolgált Toni Leistner is. A belga St. Truidentől ingyen leigazolt 32 éves védő érkezése kiverte a biztosítékot a berlini drukkerek egy részénél. Nyomdafestéket nem tűrő szöveg volt olvasható egy molinón a Hertha edzőközpontjának bejárata előtt, a Fővárosi Maffia 03 elnevezésű ultracsoport aláírásával. Leistner „bűne”az, hogy 2020-ban azt posztolta a közösségi oldalán, hogy „Berlin mindig piros-fehér volt és marad”. A Hertha viszont kék-fehér, a drukkerek pedig nem felejtenek.

Fieses Plakat am Trainingsgelände - Hertha-Ultras beschimpfen Neuzugang! https://t.co/eUaAd5uT0j — BILD Hertha BSC (@BILD_HerthaBSC) July 10, 2023

A Hertha közleményben ítélte el a történteket, mondván, a kiírás ellentmond a klubra jellemző befogadó kultúrának.

Borítókép: Festői környezetben készül a Hertha, de a kilátás nem túl biztató (Forrás: Twitter/Hertha BSC)