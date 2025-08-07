FranciaországbűncselekményAlgéria

Migránsok által elkövetett bűncselekmények sújtják Franciaország városait

Fabienne Buccio, a franciaországi Rhône megye prefektusa aggodalmát fejezte ki az algériai állampolgárokhoz köthető bűncselekmények növekvő száma miatt, miközben mély csalódottságának is hangot adott, amiért Algéria továbbra is megtagadja a kiutasított személyek visszafogadását. Meglátása szerint súlyosbodó válságról van szó, amelyben az elkövetők „a büntetlenség tudatával” tevékenykednek – tisztában vannak vele, hogy a kiutasítási kísérletek nagy valószínűséggel sikertelenek lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 18:56
Migránsok Svédországba utaznak Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A francia sajtóban nagy visszhangot kiváltó interjúban Buccio riasztó adatokat osztott meg: Rhône megyében – amelynek központja Franciaország harmadik legnagyobb városa, Lyon – az őrizetbe vett személyek 60 százaléka külföldi állampolgár. Ennél is megdöbbentőbb, hogy közülük legalább minden második algériai.

Fabienne Buccio aggodalmát fejezte ki az algériai állampolgárokhoz köthető bűncselekmények növekvő száma miatt. Franciaország súlyosbodó válsággal néz szembe Franciaország (Fotó: MATTHIEU DELATY / Hans Lucas)
Buccio a jelenlegi rendszer korlátairól is beszélt: elmondása szerint bár egyes elítélt bűnelkövetők börtönbüntetésüket töltik, másokat szabadulásuk után közigazgatási őrizetbe – úgynevezett CRA-központokba – helyeznek, hogy megakadályozzák azonnali visszatérésüket az utcára. 

Ha a börtön után lehetőségem van őket CRA-központokba küldeni, meg is teszem – mert nem engedhetjük meg, hogy egyszerűen visszakerüljenek az utcára

– fogalmazott. A bíróságok egyre gyakrabban szabják ki a maximálisan engedélyezett, 90 napos fogvatartást, de ez csupán ideiglenes megoldás, amely nem kezeli a probléma valódi okát. A legnagyobb akadályt Algéria elzárkózása jelenti a kiutasítási együttműködéstől. 

Egy éve semmilyen előrelépés nem történt ezen a téren

– hangsúlyozta Buccio. Még azokban az esetekben is, amikor az érintett személy érvényes algériai útlevéllel rendelkezik, és a francia hatóságok kísérik őt egészen a határig, az algériai tisztviselők rendszeresen megtagadják a belépést. 

Ez a bürokratikus akadályozás egy ördögi kört eredményez, amely miatt a kiutasítási végzéssel rendelkező bűnözők továbbra is Franciaországban maradhatnak.

Ez a patthelyzet a Franciaország és egykori gyarmata, Algéria közötti mélyebb feszültségek következménye, amelyek az elmúlt években újabb mélypontra taszították a két ország diplomáciai viszonyát. A francia–algériai író, Boualem Sansal bebörtönzése, Franciaország szigorú fellépése az algériai közösségimédia-influenszerek ellen – akiket franciaellenes retorika terjesztésével vádolnak –, valamint a kölcsönös diplomáciai kiutasítások mind hozzájárultak a kapcsolatok lehűléséhez.

Buccio megjegyzései jól mutatják, milyen nehéz helyzetben vannak a francia rendfenntartó szervek. Miközben a rendőrség és a bírák azon dolgoznak, hogy a bűnelkövetőket elfogják és kiutasítsák, Algéria együttműködésének hiánya gyakorlatilag ellehetetleníti az eljárást. Kritikusok szerint Franciaország kiutasítási politikája túlságosan puha és következetlen – írja a The European Conservative.

A Macron-kormány egyre nagyobb nyomás alatt van, hogy vagy rábírja Algériát az együttműködésre, vagy új megoldásokat találjon. Az olyan, a frontvonalban dolgozó tisztviselők számára, mint Buccio, minden meghiúsult kiutasítás a közbiztonság újabb kudarcát jelenti.

Borítókép: Menekültek az idomeni vasútállomáson (AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

