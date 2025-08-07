Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Bakondi GyörgymigrációTV2

Súlyos döntést hozott az unió migrációpárti bírósága

Migrációpárti döntést hozott az Európai Unió Bírósága – jelentette ki Bakondi György a TV2 Mokka című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának tájékoztatása szerint a döntés alapján nem lehet visszaküldeni az illegális migránsokat olyan országba, ahol bármely kisebbség jogai sérülhetnek, ami szinte minden kibocsátó országra érvényes. Ez gyakorlatilag ellehetetleníti a kitoloncolást, és tovább rontja a közbiztonságot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 11:10
migráció, unió
Az Európai Unió Bírósága migrációpárti döntést hozott. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 Mokka című műsorában csütörtök reggel.

Bakondi György elmondta: a bíróság döntése szerint nem lehet visszaküldeni az illegális migránsokat olyan országba, ahol bármely kisebbség jogai veszélyben vannak. Ez azonban szinte minden EU-n kívüli, migránsokat kibocsátó országra illik valamilyen formában, 

így gyakorlatilag nem lehet kitoloncolni ezeket az embereket

 – mutatott rá. Az ENSZ egyezménye szerint akit vallási, faji vagy politikai okból üldöznek a hazájában, menedékre jogosult a legközelebbi biztonságos országban. 2015 óta a migránsokat kitanítják, hogy ők is menekültek, aztán embercsempészbandák segítéségével eljutnak a zöldhatárra, irataikat eldobálják, így nemcsak személyazonosságuk, de még a hazájuk is kideríthetetlen, ezért visszaküldeni se lehet őket.

 

Súlyos következmények

Illegálisan maradnak a fogadó országban és sokszor bűnözésből élnek. 

Ennek a súlyos következményeit a közbiztonságra jól látni Nyugat-Európában

– magyarázta Bakondi György. Miután a nyugat-európai lakosság mindezt kezdi megelégelni, és ennek politikai következményei is vannak a választásokon, az érintett nemzetállamok próbálnak erőfeszítéseket tenni az illegális migráció megfékezésére. De az unió központi szervei, hol a bizottság, hol a bíróság, akadályozzák ezeket a tagállami törekvéseket, most éppen az uniós bíróság – jegyezte meg a miniszterelnök főtanácsadója. Hozzátette, 

a migrációs paktum is rendkívül hátrányos Magyarország számára, ezért nem is hajtja végre. 

De már az uniós tagállamok nagy többsége sem ért egyet a végrehajthatatlan és az európai emberek érdekeivel ellentétes paktummal, így előbb-utóbb napirendre kerülhet annak felülvizsgálata – mondta Bakondi György.

Borítókép: Tömegével érkeznek a menekültek (Fotó: MTI)

